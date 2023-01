Twintiger uit Oostende vrijgesproken van verkrachting meisje na kotfeestje in Brugge

Een 25-jarige Oostendenaar is voor de Brugse rechtbank vrijgesproken van de verkrachting van een 18-jarig meisje na een kotfeestje in Brugge.

In de nacht 15 op 16 juli 2020 was het slachtoffer, een toen 18-jarig meisje uit Hooglede, samen met beklaagde I.Z. aanwezig op een kotfeestje in Brugge. De drank vloeide rijkelijk en I.Z. had na het feestje seks met het meisje en haar beste vriendin. Maar volgens haar advocaat was het Hoogleedse meisje veel te dronken om toestemming te geven voor seks. “Het andere meisje verklaarde dat mijn cliënte zodanig knock-out was dat ze amper nog iets kon zeggen”, pleitte meester Paul Bekaert.

Het Openbaar Ministerie zag evenwel onvoldoende bewijs voor verkrachting en drong niet aan op een veroordeling. Koren op de molen van de verdediging, die de vrijspraak vroeg. “Mijn cliënt en het meisje hadden eerder die avond innig gekust”, pleitte meester Sofie Vangheluwe. “Het meisje zegt zelf dat ze het kussen in bed ook niet erg vond. Vanuit een andere kamer werd vooral gegiechel gehoord. Het is trouwens niet bewezen dat het meisje comateus was. Anders zou zij een jaar na de feiten niet meer in detail kunnen zeggen wat ze die avond allemaal dronk. Het andere meisje zou toch ook nooit seks hebben met de verkrachter van haar beste vriendin?” (AFr)