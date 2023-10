Twintiger uit Nieuwpoort riskeert twee jaar cel voor geweld tegen invalide vriendin

Een 25-jarige man uit Nieuwpoort riskeert twee jaar effectieve celstraf wegens ernstig partnergeweld. Vorige maand ging J.R. volledig door het lint tegen zijn toenmalige vriendin en beet haar onder andere in het oor. “En dat tegen een vrouw die 66% invalide is en zich amper kan verweren”, maakte haar advocaat zich boos.

De feiten dateren nog maar van maandagavond 11 september, maar het parket besloot dat de feiten ernstig waren en beklaagde J.R. (25) een dringend signaal moest krijgen.

Snelrecht

Daarom werd de zaak via snelrecht voor gebracht zodat de twintiger de levieten gelezen zou kunnen worden. Dat bleek ijdele hoop want de man liet verstek gaan voor zijn proces. De advocaat van slachtoffer E. vertelde dan maar aan de rechter wat er gebeurde.

“Het is belangrijk te weten dat mijn cliënte een vrouw is die 66% invalide werd verklaard en zich moeilijk kan verweren”, sprak meester Alain Coulier.

Te veel gedronken

“Die avond bleef haar toenmalige vriend J.R. haar maar storen door luidruchtig bezig te zijn op zijn gsm. Hij had te veel gedronken en trok zich niets aan van het feit dat E. haar slaap nodig heeft.”

“Toen ze er een opmerking over maakte en vroeg de gsm weg te leggen reageerde hij uitzinnig en sprong bovenop haar. Hij gaf haar verschillende slagen en beet zelfs tot bloedens toe in haar oor. Daarna bracht hij nog vernielingen aan in het appartement. U zal de foto’s zien. De bloedspatten zaten tot op de wanden.”

Geen schuldbesef

De vrouw moest uiteindelijk verschillende dagen bekomen van het partnergeweld en zette daarna een punt achter de relatie. Ze vraagt een morele schadevergoeding van 1.000 euro voor het trauma dat ze opliep.

J.R. liet verstek gaan op zijn proces. “Het schuldbesef is totaal afwezig”, sprak de procureur. “De ambulanciers die die avond langskwamen, moesten de vrouw meteen helpen om te bekomen van de ernstige slagen die ze kreeg. Dit is verregaand en daarom vraag ik twee jaar effectief en een geldboete.” Vonnis op 10 november. (JH)