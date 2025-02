Twintiger uit Diksmuide leeft al 2,5 jaar voorwaarden niet na: “Maar nu is hij eindelijk opgenomen”

Een 23-jarige man uit Diksmuide riskeert een straf omdat hij al 2,5 jaar lang zijn voorwaarden niet naleeft nadat hij met alcohol en drugs betrapt was in het verkeer. Maar nu zou W.V. eindelijk iets willen doen aan zijn jarenlange verslaving. “Hij is eindelijk opgenomen voor een intensieve begeleiding en dat helpt”, zegt zijn advocaat.

In september 2022 werd W.V. uit Diksmuide door de politierechter veroordeeld omdat hij betrapt was op rijden onder invloed van drugs en alcohol. De jongeman kreeg een nieuwe kans en de gunst van de opschorting. Daarvoor moest hij zich wel houden aan een reeks voorwaarden.

“Maar zijn probatiebegeleiding loopt helemaal niet”, sprak de procureur. “Hij komt zijn afspraken niet na, is onbereikbaar en gaat ook niet in op uitnodigingen, zelfs niet van de politie. Zo is het onwerkbaar. Ik vraag nu toch een straf op te leggen.”

Opgenomen

Volgens zijn advocaat moet het zo’n vaart niet lopen. “Die jongeman kampt al heel lang met een problematiek van middelenmisbruik”, zegt meester Thomas Bailleul.

“Maar daar doet hij nu eindelijk iets aan. Sinds twee maanden is hij opgenomen voor een intensieve begeleiding en dat werpt nu zijn vruchten al af. Ik vraag u nog enkele maanden te wachten om te kijken hoe alles evolueert.”

De rechter ging daarop in en stelde de zaak uit tot 2 mei.

