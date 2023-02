Twintiger uit Bredene stockeerde kilo’s cannabis en hasj voor drugsbende

Een 21-jarige man uit Bredene zit in de cel op verdenking van grootschalige drugshandel. De Brugse raadkamer heeft dinsdagochtend zijn aanhouding met een maand verlengd.

De jongeman kwam vrijdag in het vizier van het gerecht toen de nummerplaat van zijn wagen gescand werd door een camera met automatische nummerplaatherkenning. De man is bij de politie gekend voor inbreuken rond zijn rijbewijs. Hij werd daarom staande gehouden.

De man verklaarde dat hij twintig gram cannabis in zijn wagen had liggen en stemde in met een huiszoeking. In zijn woning werd liefst vier kg cannabis en hasj aangetroffen. De jongeman werd in de boeien geslagen en aangehouden door de onderzoeksrechter.

Niet in beroep

De Bredenaar ontkent dat hij drugs verkocht en beweert dat een drugsbende al een drietal maanden zijn woning gebruikte om drugs te stockeren. Hij werd daar naar eigen zeggen goed voor betaald. De man leefde destijds een tijdje op straat en liep eerder al een veroordeling op voor diefstal.

“Mijn cliënt heeft meteen zijn volledige medewerking verleend aan het onderzoek”, zegt zijn advocaat Didier Scheldeman. “We gaan niet in beroep tegen zijn verdere aanhouding.” (AFr)