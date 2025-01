Twintiger sleurt partner bij haren van trap en geeft haar kopstoot voor ogen van hun kinderen in Ichtegem

Een 26-jarige man uit Oudenburg heeft tien maanden effectieve celstraf gekregen voor zware feiten van partnergeweld.

De politie snelde op 18 februari 2023 naar een woning in Ichtegem na een melding van huiselijk geweld. Het slachtoffer vertelde hoe beklaagde B.S. haar een kopstoot gaf terwijl ze lag te slapen in de zetel. Vervolgens moest ze haar telefoon afgeven en sleurde S. haar bij de haren van de trap. Voor de ogen van hun twee minderjarige kinderen gaf S. de vrouw meerdere vuistslagen en plaatste hij zijn knie in haar hals, waardoor haar piercing werd uitgetrokken.

Volgens de vrouw had ze ook de dagen voordien slaag gekregen van B.S. Op 14 februari was hij amok komen maken op haar werk en daags nadien had hij haar proberen wurgen. “Ik vrees voor mijn leven en dat van mijn kinderen,” verklaarde ze. Verder onderzoek wees uit dat B.S. al sinds 2022 geweld gebruikte tegen het slachtoffer. Volgens de beklaagde waren er vaak ruzies omdat zijn vriendin niets deed in het huishouden of voor de opvoeding van de kinderen. Naar eigen zeggen had hij op 18 februari voor het eerst geweld gebruikt.

Opnieuw samen

Na twee maanden voorhechtenis kwam B.S. vrij onder voorwaarden, maar die schond hij meermaals. Na een veroordeling tot twee jaar cel met uitstel voor drugsfeiten in juli 2018 leefde hij evenmin zijn voorwaarden na. Tóch drong de verdediging aan op een voorwaardelijke straf. Volgens de gerechtspsychiater is de kans op nieuwe feiten evenwel groot, te meer omdat B.S. opnieuw een koppel vormt met het slachtoffer. (AFr)