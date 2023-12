Twintiger riskeert zes maanden cel en boete nadat hij vriendin bewusteloos slaat die glas rosé in zijn gezicht gooit

De vriendin van de 28-jarige L.V. uit Izegem gooide op een nieuwjaarsfeestje een glas rosé in zijn gezicht waardoor V. helemaal door het lint ging. Hij viel zijn vriendin meerdere keren opnieuw aan en sloeg haar uiteindelijk bewusteloos. Hij riskeert zes maanden cel en 400 euro boete.

De feiten deden zich voor op 1 januari vorig jaar. Nadat hij de beker rosé over zich heen kreeg, greep L.V. zijn vriendin eerst bij de keel en duwde hij haar tegen de muur. Omstaanders moesten tussenkomen. Het slachtoffer kon ontsnappen naar de parking, maar V. achtervolgde haar. Hij goot twee bekers rosé over haar en duwde haar op de grond. De vrouw liep daarbij een snee in haar lip op.

Vuistslag

Ze besloot te voet naar huis te gaan, maar V. ging haar opnieuw achterna. Deze keer gaf hij haar een vuistslag op het oog waardoor ze even het bewustzijn verloor. Het koppel is intussen uit elkaar. “Ik heb inderdaad fel gereageerd toen ze drank in mijn gezicht gooide”, gaf V. toe. “Het was een domme reactie.”

Vonnis op 29 januari.