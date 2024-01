Twintiger riskeert acht maanden cel voor slagen aan moeder en broer

Een 23-jarige man uit Waregem riskeert acht maanden cel en 400 euro boete voor slagen aan zijn moeder en broer. De jongeman heeft autisme en ADHD en kan zich moeilijk beheersen. De spanningen liepen op toen zijn vriendin introk in de kleine gezinswoning.

De beklaagde woont nog thuis met zijn moeder en broer in een kleine sociale woning. Begin 2022 trok daar ook de vriendin van de jongeman in maar dit veroorzaakte geregeld ruzie. “De politie moest meerdere keren tussenkomen”, beschreef het Openbaar Ministerie. “De beklaagde is in behandeling voor zijn problematieken, maar kan zich moeilijk beheersen en werkt zijn agressie uit op meubels en gezinsleden.”

Op 4 april 2022 gaf hij zijn moeder een slag op haar arm en op 6 september schopte hij zijn broer met veiligheidsschoenen. Die raakte daardoor gewond. “U had geluk dat het niet erger was”, zei de rechter.

Onderzoek naar voorwaarden

“Ze liepen toen bijna letterlijk op elkaars tenen in de kleine woning”, zei de advocaat van de jongeman. “Intussen is zijn vriendin terug apart gaan wonen en is de rust teruggekeerd.”

De rechter liet onderzoeken aan welke voorwaarden de jongeman zich zou kunnen houden. Wordt vervolgd op 14 april.