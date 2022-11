Twintiger riskeert 30 maanden cel voor brutale overval op oudere man aan Casino Kursaal in Oostende

Een 28-jarige Oostendenaar riskeert voor de Brugse rechtbank dertig maanden effectieve celstraf voor poging tot afpersing en vernielingen.

Op 22 mei wou het slachtoffer een ochtendwandeling maken op het strand van Oostende toen hij ter hoogte van de Zeedijk aan het Casino Kursaal plots werd aangevallen door I.O. De 28-jarige Congolees had die ochtend al meer mensen lastig gevallen op het Marie José-plein. Volgens het openbaar ministerie bracht I.O. de gepensioneerde man tot twee keer toe ten val en takelde hij hem toe met slagen en schoppen terwijl hij “money, money” riep. De oudere man probeerde te vluchten, maar dat lukte niet. Uiteindelijk kwam een voorbijganger tussenbeide en ging I.O. er vandoor.

De politie kon I.O. in de boeien slaan. De twintiger bleek zwaar onder invloed van alcohol. Naar eigen zeggen had hij een volledige fles wodka uitgedronken. Bovendien stond hij geseind omdat hij zich niet was komen aanmelden in de gevangenis voor een eerdere straf. O. zette ook het politiecommissariaat op stelten en vernielde de matras in zijn cel.

Ook op 1 december 2021 werd I.O. in de boeken geslagen nadat hij tijdens een schermutseling in café Lafayette in Oostende een asbak door het venster had gegooid. Hij sloeg ook met een barkruk in het gezicht van een stamgast. De verdediging drong aan op een voorwaardelijke straf. “Mijn cliënt kampt met een alcoholverslaving en moet geholpen worden”, pleitte meester Kim Devoldere. “Hij verdient nog een kans. De gevangenis is voor hem geen oplossing.” De uitspraak volgt op 20 december. (AFr)