Twintiger ontkent zedenfeiten ten aanzien van vier vrouwelijke collega’s in woonzorgcentrum in Blankenberge

Een 27-jarige Blankenbergenaar riskeert voor de Brugse rechtbank een effectieve celstraf voor aanranding van vier van zijn vrouwelijke collega’s in een woonzorgcentrum. Bij twee slachtoffers zou er ook sprake zijn geweest van verkrachting. De man ontkent de feiten in alle toonaarden. “Alles gebeurde met wederzijdse toestemming”, beweerde hij.

In het voorjaar van 2022 stapten twee werkneemsters van een Blankenbergs woonzorgcentrum naar de politie. Naar eigen zeggen werden ze respectievelijk op 23 januari en 5 februari door hun toenmalige collega J.A. verkracht.

Ongepaste aanrakingen

Bij een van de slachtoffers gebeurde dit zelfs in de badkamer van een dementerende bewoner. “Het ging om ongepaste aanrakingen waar ook penetratie aan te pas kwam”, verduidelijkte procureur Frank Demeester. “Tijdens het onderzoek meldden zich nog twee werkneemsters die het slachtoffer werden door ongepaste aanrakingen door de beklaagde.”

Volgens de procureur gaf J.A. tijdens een gesprek met de hoofdverpleegster toe dat er ongepaste zaken gebeurd waren. Naar eigen zeggen omdat zijn eigen vriendin zwanger was en seks niet meer lukte. “In berichten verontschuldigde hij zich voor zijn gedrag bij een van de slachtoffers”, ging Demeester verder.

Geen schuldinzicht

“Maar tegenover de politie ontkende hij dat er sprake was van strafbare feiten. Naar eigen zeggen wou hij enkel aardig zijn. Aangezien hij geen schuldinzicht heeft zijn probatievoorwaarden nutteloos en vraag ik een effectieve celstraf.”

De verdediging ging resoluut voor de vrijspraak. “Binnen dat woonzorgcentrum heerst een roddelcultuur”, pleitte meester Daphné Dumery. “Mijn cliënt geeft toe dat er flirterige gesprekken waren over tatoeages. Toen die dames hun broek lieten zakken om die te tonen werd er gestreeld en gekust.”

“Er volgde een bijsturingsgesprek met de directie omdat zo’n zaken uiteraard niet kunnen op de werkvloer. Maar alles gebeurde met wederzijdse toestemming en de klacht volgde pas maanden later. Met die andere twee dames is er zelfs helemaal niets gebeurd. Mijn cliënt kwam nooit eerder met de politie in aanraking.”

Getraumatiseerd

De twee dames die J.A. van verkrachting beschuldigen, waren maandag het proces aanwezig. “Ze zijn nog altijd getraumatiseerd”, pleitte hun advocaat Peter Gonnissen.

“Ze kunnen bepaalde periodes niet werken door concentratieproblemen. Het pleidooi van de verdediging is zuivere victim blaming.”

Een van de dames sprong recht en noemde J.A. een leugenaar. “Al wat hij zegt is dikke zever. Hij draait iedereen om zijn vinger. Maar mijn leven ligt wel helemaal overhoop.” De rechtbank doet uitspraak op 23 oktober. (AFr)