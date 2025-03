Twintiger moet 190.000 euro schadevergoeding betalen voor doodrijden 71-jarige West-Vlaming

De correctionele rechtbank heeft een jongeman de gunst van de opschorting verleend voor het doodrijden van een bejaarde man. De man was op 19 februari 2024 in eerste aanleg veroordeeld omdat hij met zijn fiets tegen een 71-jarige man was gereden, die aan zijn verwondingen overleed. Hij werd destijds veroordeeld tot 100 uur werkstraf. Hij moet wel een schadevergoeding betalen van 190.000 euro.

De aanrijding tussen Pieter-Jan V.O. (23), destijds masterstudent Management, en een zeventiger uit West-Vlaanderen vond plaats op de campus Arenberg in Leuven op 28 november 2021 rond 11.30 uur. Samen met drie anderen stak de wandelaar die zondag een fietsstraat over. V.O. en de wandelaars hadden elkaar gezien, maar op het laatste moment zette het slachtoffer een stap naar achter. Er vond een botsing aan 22 kilometer per uur plaats. Het slachtoffer viel op zijn achterhoofd en overleed even later.

Onvoorzienbare hindernis

O. werd veroordeeld omdat hij niet had geremd en zijn rijgedrag niet had aangepast aan de situatie. “De snelheid moet niet alleen aangepast worden aan zichtbare gevaren, maar ook aan potentiële gevaren”, klonk het bij de burgerlijke partij. De twintiger zou voldoende tijd hebben gehad om zich aan de situatie aan te passen en voldoende ruimte om de mensen te ontwijken.

Op het moment dat V.O. het punt van de botsing naderde, ging hij ervan uit dat het groepje volledig zou oversteken, of dat de wandelaars ruimte voor hem lieten. Hij week uit naar links om de overstekende wandelaars voorbij te gaan. Op het laatste moment zette het slachtoffer een stap achteruit, volgens de verdediging een “onvoorzienbare hindernis”. Ook zou V.O. zelf de hulpdiensten hebben gebeld en te hulp zijn geschoten. Het overlijden van het slachtoffer zou deels veroorzaakt zijn door de bloedverdunners die hij nam.