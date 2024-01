Twintiger krijgt werkstraf voor wilde achtervolging: “Agenten hebben doodsangsten uitgestaan”

Een 22-jarige man uit Tourcoing was betrokken bij een wilde politieachtervolging. Hij botste twee keer tegen een politievoertuig en remde zelfs niet af toen ze hun wapen trokken. De man krijgt een werkstraf van 70 uur.

De politie wou de wagen van C.H. controleren op de oprit van de E17 in Harelbeke. H. leek eerst te stoppen maar nam plots de vlucht richting Frankrijk. Twee ploegen van de politie zetten de achtervolging in. Volgens hun advocaat hebben de agenten doodsangsten uitgestaan.

“Hij heeft hen meerdere keren van de E17 proberen rijden”, zei de advocaat op het proces. “Ook toen ze hem uiteindelijk arresteerden, gedroeg hij zich nog weerspannig. Agenten zijn ook maar mensen van vlees en bloed die ten dienste staan van de maatschappij, dit had veel erger kunnen zijn.”

Pas in Kortrijk kon de politie C.H. langs de kant zetten. Onderweg zwalpte H. over de snelweg en botste zelfs tegen een combi. “Het was een harde schok maar gelukkig konden ze de controle houden”, beschreef de procureur. “Zelfs het vertoon van het dienstwapen schrikte hem niet af en er kwam nog een tweede aanrijding met een politievoertuig.”

Na zijn arrestatie verklaarde H. spontaan dat hij gedronken had en dat zijn vrouw moest bevallen. Op het proces betuigde hij zijn spijt. “Ik weet niet waarom ik het gedaan heb en ik begrijp dat de politie bang moet geweest zijn”, zei H.