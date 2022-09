Twintiger krijgt ondanks blijvende ontkenning 40 maanden celstraf voor brandstichting in flat in Kortrijk

Tot vandaag bleef hij zijn onschuld uitschreeuwen maar toch is een 25-jarige jongeman uit Kortrijk dinsdag veroordeeld tot een effectieve celstraf van 40 maanden omdat hij op 25 januari brand stichtte in een studiocomplex op de hoek van de Noord- en Gasstraat in Kortrijk. “Een wraakactie omdat hij een bewoner de drugsdood van Xandro De Volder, precies 2 jaar eerder, verweet”, aldus de openbare aanklager.

Op 25 januari 2022 brak in een pand met 5 studio’s in de Noordstraat in Kortrijk brand uit. Taxichauffeur Dominic Creus merkte de rook op en verwittigde de hulpdiensten. Alhoewel rook uit de bovenverdieping ontsnapte, bleek de brand in een studio van Yacine El Melki (29) op de onderste verdieping te zijn ontstaan. De jongeman was op dat ogenblik niet thuis en gaan werken, zijn studio en inboedel waren volledig vernield door brand-, geur- en waterschade.

Al snel bleek er brand te zijn gesticht na een inbraak en viel de verdenking van de bewoner op Robin S. “Omdat hij me al langer de dood na overdosis van Xandro De Volder in Waregem verwijt”, klonk het bij de politie. Die dag bleek Xandro precies 2 jaar overleden. Een opschrift in graffiti ‘Xandro’ liet ook weinig aan de verbeelding over.

De huiszoeking bij Robin S. die volgde, leverde 2 spuitbussen met zwarte verf op. Zijn handen bleken ook zwart. Op camerabeelden was te zien hoe hij op zijn fiets om 12.10 uur zijn woning verliet in de richting van de Noordstraat en om 12.19 uur terugkeerde. Volgens de branddeskundige woedde de smeulbrand in de studio al ruim een uur toen die iets na 13 uur opgemerkt werd.

Voor de openbare aanklager voldoende om S. van de brandstichting te verdenken. Zelf bleef S. zijn onschuld uitschreeuwen. “Ik ken Yacine als kennis toen we beiden als drugsverslaafden in Kortrijk rondhingen. Maar ik ben al 2,5 jaar clean en heb alle banden met het drugsmilieu verbroken”, aldus S. “Er heerst geen vetetussen ons en ik verwijt hem helemaal de dood van Xandro niet.” Zijn advocaat Maarten Vandermeersch deed er nog een schepje bovenop om de vraag tot vrijspraak te staven. “In 9 minuten zou hij heen en terug naar de studio zijn gefietst, er hebben ingebroken, graffiti hebben gespoten én brand hebben gesticht?”, stelde hij de rechters een retorische vraag. “Onmogelijk. Er is veel sfeerschepperij maar geen concrete bewijzen. De zwarte handen waren het gevolg van een behandeling voor schurft. En had hij die dan al niet lang gewassen moest het roet of verf van de graffiti zijn geweest? Hij is pas enkele uren na de brand opgepakt. Hij nam die middag zijn fiets om naar een graffititag in de Recolettenstraat te gaan kijken waar hij van verdacht werd en ’s namiddags door de politie zou over ondervraagd worden.” Waarom er in een agenda van S. ‘Bangvan Yacine’ was geschreven, daar had hij geen uitleg voor. De rechter achtte het niettemin wel degelijk bewezen dat S. verantwoordelijk was voor de brandstichting.

De drugsdood van Xandro De Volder op 25 januari 2020 in Waregem zorgde de dagen en weken nadien al voor veel commotie. (LSi)