Twintiger krijgt 43 maanden cel voor reeks inbraken in apotheken: “Eerdere boodschap niet begrepen”

Een 23-jarige Marokkaan is in beroep veroordeeld tot 43 maanden cel voor verschillende inbraken en diefstallen in Oostende en Turnhout. Vooral apotheken werden het slachtoffer, al ontkende de man. “Ik herinner me niks meer, maar zeker is dat ik er niet bij was.”

De inbraken vonden plaats tussen 30 augustus en 6 september 2023. In de nacht van 5 op 6 september werd de man gevat toen hij met twee anderen een man beroofde van zijn portefeuille in de Koningsstraat in Oostende. Nadat hij werd opgepakt, bleek Zakaria Bergui ook betrokken te zijn bij tal van andere inbraken in Turnhout en Oostende. Vooral de Oostendse apotheken kregen het zwaar te verduren. Hij kreeg veertig maanden cel en nog eens drie maanden extra voor onwettig verblijf in België. Eerder al werd de man veroordeeld in Leuven tot twee jaar cel, ook al voor inbraken in apotheken. Maar de man ging in beroep om het merendeel van de inbraken te ontkennen. “Ik zat toen zwaar aan de alcohol, cocaïne en XTC, dus ik herinner me niks meer.”

Maar wat hij wel zeker weet, is dat hij er niet bij was tijdens die inbraken. “Een beetje vreemd toch”, vond de voorzitter. “Men is totaal van de wereld, kan zich niks meer herinneren en weet niks meer van die nachten, maar wel dat men er niet bij was.” Bovendien beweerde de man eerst dat hij 16 en dus minderjarig was. “Bij de politie had hij dan toch plots een helder moment om te beweren dat hij minderjarig was?” Na een botscan betwiste hij niet langer dat hij toen al meerderjarig was en geeft hij toe dat Zakaria Bergui niet zijn echte naam is, maar Hasan L. uit Fez. “Nadat hij in Spanje profvoetballer wou worden, maar toen dat mislukte kwam hij via Frankrijk naar België”, aldus zijn advocaat.

Vonnis

Hij vroeg een straf met uitstel om zijn cliënt terug te laten keren naar Frankrijk om daar zijn eerder werk verder te zetten. Behalve twee inbraken, beweert hij ook bij alle andere afwezig te zijn geweest. “Nochtans was het met zijn gsm dat vlak voordien opzoekingen werden gedaan naar apotheken in Oostende”, merkte de procureur-generaal op. “Bovendien heeft hij de boodschap van de rechtbank van Leuven niet begrepen!”

De procureur-generaal haalde daarom zijn telraam boven en kwam – voor zeven inbraakpogingen, een diefstal met geweld, drie inbraken, bendevorming en illegaal verblijf met inbegrip dat hij al eerder was betrapt en dus zijn straf maal twee kan gedaan worden – aan 71 maanden cel. “Ik zou dan ook tevreden zijn met die 43 maanden die de eerste rechter heeft uitgesproken. Die lijken me ook billijk en rechtvaardig.” Daarnaast merkte hij ook op dat de man helemaal niet terug kan naar Frankrijk, omdat hij voor de ganse EU niet over de nodige verblijfspapieren beschikt. Het hof besloot uiteindelijk niet in te gaan op de vordering van 71 maanden cel, maar bevestigde de straf van veertig maanden voor de inbraken en van drie maanden voor het onwettig verblijf in België. (OSM)