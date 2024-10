Twintiger in de cel voor zwaar zinloos geweld in Alveringem

De Veurnse raadkamer heeft de aanhouding van een 23-jarige man uit Alveringem met een maand verlengd op verdenking van opzettelijke slagen en verwondingen. Dat bevestigt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Veurne. De 58-jarige Jean Hoorne werd zwaar toegetakeld nadat hij de verdachte een lift en een slaapplaats had aangeboden.

De vijftiger trok op vrijdagavond 25 oktober naar de cafetaria van sportzaal Rhetorica in Alveringem. De verdachte zou daar in het gezelschap geweest zijn van een kennis van het slachtoffer. De twintiger was duidelijk onder invloed van alcohol, waardoor het slachtoffer vreesde dat hij niet veilig thuis zou geraken. Daarom bood hij hem die nacht een lift en een slaapplaats aan.

Geen aanleiding

In de wagen liep het echter helemaal mis. Volgens het slachtoffer ging de twintiger bij aankomst aan de woning zonder aanleiding door het lint. De vijftiger kreeg heel wat rake klappen en schoppen te verwerken. Bij het incident liep het slachtoffer onder andere een gebroken oogkas en ernstige verwondingen aan zijn oor op.

Raadkamer

Na verhoor werd de 23-jarige man uit Alveringem door de Veurnse onderzoeksrechter aangehouden op verdenking van opzettelijke slagen en verwondingen met arbeidsongeschiktheid tot gevolg. De raadkamer in Veurne oordeelde donderdagochtend dat de verdachte minstens een maand langer in de gevangenis moet blijven.