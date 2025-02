Twintiger gluurt met gsm onder kleedhokje naakte meisjes in Roeselaarse zwembad: “Geen verklaring voor mijn gedrag, maar ben beschaamd”

Een 23-jarige jongeman uit Roeselare filmde in het zwembad van Roeselare een 15-jarig meisje in het kleedhokje. Daarom riskeert hij nu voor de correctionele rechtbank van Kortrijk een voorwaardelijke celstraf van één jaar. Een verklaring voor zijn gedrag kon hij niet geven. Voor zijn beroep is een blanco strafblad onontbeerlijk.

Op 29 september 2023 zag een 15-jarig meisje plots een hand met een gsm onder de wand van haar kleedhokje in het zwembad van Roeselare verschijnen. Ze begon te roepen, verliet haar kleedhokje en sprak een passant aan. Die slaagde er in L.G. (23) ter plaatse te houden tot de politie arriveerde, ondanks pogingen om weg te wandelen. Vooraleer de politie arriveerde, wiste de twintiger één en ander op zijn gsm. De politie slaagde er toch in de gemaakte naaktbeelden van het meisje, maar ook van een ander slachtoffer op 1 september 2023, ook in het Roeselaarse zwembad te achterhalen. Net als honderden naaktvideo’s en -foto’s, afkomstig van tal van Snapchatgesprekken met anderen.

Spijt

“Hij heeft duidelijk een ongezonde behoefte aan seksualiteit”, vond de openbare aanklager. Ze vorderde een voorwaardelijke celstraf van één jaar. De jongeman zelf zou zijn strafblad liever blanco houden. “Hij is bewakingsagent”, aldus advocaat Hans Beerlandt. Hij vroeg de rechter de gunst van de opschorting van straf uit te spreken. Dat zou betekenen dat G. wel schuldig wordt verklaard, maar geen straf krijgt. Het 15-jarig meisje vroeg samen met haar ouders een schadevergoeding. “Het zwembad moet een veilige plaats zijn”, vonden ze. “We willen vermijden dat het in de toekomst nog gebeurt.” Op de vraag van de rechter of hij ondertussen al een verklaring voor zijn gedrag kon geven, moest G. het antwoord schuldig blijven. “Het spijt me. Ik ben beschaamd”, klonk het.

Vonnis op 17 maart. (LSi)