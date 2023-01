Twintiger die vriendin probeerde te wurgen tijdens romantisch weekendje in Knokke riskeert twee jaar cel

Een 28-jarige man uit Marche-en-Famenne riskeert voor de Brugse strafrechtbank 37 maanden effectieve celstraf voor poging tot doodslag op zijn vriendin. Tijdens een weekendje in Knokke-Heist greep Guillaume H. de vrouw bij de keel. “Ik wou haar enkel kalmeren”, beweerde hij.

Het slachtoffer leerde Guillaume H. in het najaar van 2019 kennen in de psychiatrie. Niet veel later werden ze een koppel maar dat verliep niet van een leien dakje. Het kwam geregeld tot ruzies waarmee agressie gepaard ging. Om de plooien glad te strijken verraste H. zijn vriendin met een Bongobon voor twee nachten in een tipi in Knokke-Heist. Het koppel trok er in september 2021 op uit maar van een romantisch weekendje kwam weinig in huis.

Ongeval met vluchtmisdrijf

De eerste avond ging het koppel op restaurant maar tijdens de terugrit naar de tipi veroorzaakte de zwaar beschonken H. een verkeersongeval met vluchtmisdrijf. Toen hij ’s anderendaags een ademtest onderging bleek hij nog liefst 2,92 promille alcohol in het bloed te hebben. Een tijdje later kwam het tot een hevige ruzie in de tent. Een getuige verwittigde de politie en die stelde blauwe plekken en wurgsporen vast bij het slachtoffer.

De vrouw verklaarde dat Guillaume H. op haar gezicht en armen geslagen had tijdens een discussie over het ongeval. Hij had haar ook tot twee keer toe vijftien seconden lang bij de keel gegrepen. H. ontkende dat hij daarbij de vrouw wou doden. “Ik wou haar enkel kalmeren”, verklaarde hij.

Zware alcoholverslaving

De verdediging wees erop dat H. ook zelf blauwe plekken vertoonde en een scheur in zijn hemd had. “Hij is onvergeeflijk wat hij deed, maar hij heeft niet de eerste slag uitgedeeld”, pleitte meester Jasper Bolle. De advocaat vroeg een straf met uitstel onder voorwaarden, zodat H. zijn zware alcoholverslaving kan aanpakken. “Ik schaam mij vreselijk voor wie ik ben”, snikte de jonge Waal. “Ik volg therapie nu.” De rechtbank doet uitspraak op 16 februari. (AFr)