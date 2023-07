Twintiger die medewerker Sociaal Huis in Bredene met de dood bedreigde krijgt alsnog twaalf maanden effectieve celstraf

Een 25-jarige Afghaan uit Oostende heeft voor de Brugse rechtbank twaalf maanden effectieve celstraf gekregen voor doodsbedreigingen en agressie aan het adres van de medewerkers van het Sociaal Huis in Bredene. H.S. kreeg die straf aanvankelijk met uitstel opgelegd, maar hij lapte de voorwaarden aan zijn laars.

Op 2 augustus 2021 gaf H.S. in de wachtruimte van het Sociaal Huis in Bredene een duw aan het diensthoofd, waardoor zij ten val kwam. Naar eigen zeggen werd hij niet snel genoeg door haar geholpen. De Afghaan werd de toegang tot het Sociaal Huis ontzegd, maar een drietal maanden later stond hij er opnieuw aan de deur. Een sociaal werker stuurde de man wandelen, waarop H.S. hem een duw gaf en probeerde te slaan met een strandstoel en een rugzak. Het slachtoffer raakte daarbij gewond aan de arm.

Op 29 november 2021 maakte H.S. nog een derde slachtoffer. Hij dreigde er aan de telefoon mee zijn ex-begeleider, diens vrouw en kinderen te vermoorden. Hierop werd de Afghaan opgepakt. Daarbij gedroeg hij zich weerspannig. Op zijn proces drukte S. zijn spijt uit en weet hij de feiten aan alcohol. Op 17 mei 2022 kreeg hij twaalf maanden voorwaardelijke celstraf. Hij moest zijn drank- en agressieprobleem aanpakken en mocht ook drie jaar lang het Sociaal Huis niet meer betreden.

Maar een tweetal maanden na de uitspraak liep hij tegen de lamp voor drugsbezit en op 19 augustus werd hij in het Leopoldpark in Oostende betrapt op dealen van cannabis. Voor die feiten kreeg hij begin juni tien maanden effectieve celstraf. Het openbaar ministerie vroeg ook om de voorwaarden in het andere dossier te herroepen, niet enkel voor de drugsfeiten, maar ook omdat hij niet kwam opdagen in het justitiehuis. Zijn advocate weet dit aan de taalbarrière en vroeg tevergeefs nog een laatste kans. (AFr)