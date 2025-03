Twintiger blijft onder elektronisch toezicht staan na roofmoord op jonge papa

Marco V. (23) blijft twee maanden langer onder elektronisch toezicht na de roofmoord op Brandon D. (24). De jonge papa werd in Tielt in elkaar geslagen, bestolen en stierf uiteindelijk. Twee andere kompanen verblijven momenteel nog steeds in de cel.

De 23-jarige Marco V. blijft ook de komende twee maand onder elektronisch toezicht. Dat besliste de Brugse raadkamer vrijdag. De twintiger zat meer dan een jaar in de cel op verdenking van roofmoord. Ook twee kompanen, Nigel D. (25) en Tyson S. (27), vlogen in de cel en verblijven daar momenteel nog steeds. Hun aanhouding werd op 4 februari nog met twee maanden verlengd.

Het trio vloog in de cel nadat de 24-jarige Brandon D. in augustus 2023 levenloos in zijn studio werd aangetroffen. De jonge papa werd doodgeslagen en nadien beroofd door de drie kompanen.

Verdere aanhouding

Na maandenlang ijveren haalde advocaat Thomas Vandemeulebroucke begin januari zijn slag thuis bij de Gentse kamer van Inbeschuldigingstelling: V. mocht de cel verlaten met een enkelband. De Brugse raadkamer besliste al twee keer om de jongeman vrij te laten onder voorwaarden, maar het parket tekende telkens beroep aan tegen die beslissing. Een gerechtspsychiater verklaarde dat V. ontoerekeningsvatbaar en ongevaarlijk is. Daarnaast zou de twintiger ook zwakzinnig zijn. Een internering is volgens de verdediging daarom niet aan de orde.

De raadkamer besliste vrijdag om de aanhouding – met een enkelband – met twee maanden te verlengen.