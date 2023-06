Twintiger besteelt taxichauffeur en bedreigt hem met schaar in Oostende: 21 maanden cel

Een 24-jarige Libiër is voor de Brugse strafrechter bij verstek veroordeeld tot 21 maanden effectieve gevangenisstraf voor diefstal met geweld en illegaal verblijf.

In de nacht van 21 op 22 mei hield een taxichauffeur halt aan het station in Oostende. Terwijl hij met enkele collega’s stond te praten graaide Farouk B. zijn portefeuille met 360 euro cash uit de taxi.

Autosleutels

Samen met een collega ging hij de chauffeur de dader achterna waarna het tot een schermutseling kwam. De Libiër haalde daarbij een schaar boven en kon ontkomen.

De volgende ochtend kreeg het slachtoffer B. opnieuw in de gaten waarna de politie hem in de boeien kon slaan. De man had een iPhone, autosleutels en Airpods bij die hij pas gestolen had uit een voertuig in Oostende. Hij sloeg daarbij een raampje stuk.

Schadevergoeding

De twintiger ontkende dat hij geweld had gebruikt en beweerde dat hij het slachtoffer met zijn schaar enkel schrik wou aanjagen toen die hem te lijf ging. Hij beweerde dat hij het gestolen geld op dat moment al had teruggegeven.

Farouk B. kwam niet opdagen voor zijn proces. Aan de bestolen taxichauffeur kende de rechter 400 euro schadevergoeding toe. (AFr)