Twintig maanden cel voor hardleerse dief uit Eernegem

Een 28-jarige man uit Eernegem is in beroep veroordeeld tot twintig maanden cel voor diefstal met geweld, winkeldiefstal en afzetterij.

Op 19 september vorig jaar zag een winkeldetective in de Oostendse Inno hoe David G. een portefeuille in zijn broek wegmoffelde. Hij hield G. staande, maar kreeg prompt een slag in de buik. De man was hierdoor drie dagen werkonbekwaam. De onderzoeksrechter loste G. onder voorwaarden, maar de Eernegemnaar herviel meteen door een taxirit niet te betalen. In juli had hij dat ook al twee keer gedaan bij andere taxichauffeurs. Onderzoek wees uit dat hij in augustus ook al tabak had gestolen bij Colruyt in Torhout.

Op 23 november vorig jaar verdween G. terug achter de tralies omdat hij alcohol en heroïne bleef gebruiken. Hij kreeg twintig maanden cel, maar ging in beroep om bij monde van zijn advocate een straf met uitstel onder voorwaarden te vragen. Maar G., kreeg eerder nog maar twee jaar voorwaardelijk omdat hij op een straatfeest in Torhout het kaakbeen van een gemeenteraadslid had verbrijzeld met een bierfles. Omdat G. hij zijn voorwaarden schond werd die straf effectief. Ook voordien had hij al straffen met uitstel gekregen die werden herroepen. Het hof zag dan ook geen redenen om de straf te milderen en bevestigde de twintig maanden cel. (OSM)