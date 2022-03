Tweelingbroers riskeren tot twee jaar cel voor aandeel in zware knokpartij aan danscafé in Tielt

Drie mannen, onder wie twee tweelingbroers uit Deinze, riskeren in de Brugse rechtbank tot twee jaar cel voor hun aandeel in een zware knokpartij aan danscafé Pièce Unique in Tielt. Een man liep daarbij een viervoudige kaakbeenbreuk op.

In de nacht van 26 op 27 januari 2019 werd een jongeman bij het verlaten van danscafé Pièce Unique in Tielt tegen de grond geslagen. Er was op dat moment al een schermutseling aan de gang. Hoewel het slachtoffer bewusteloos was, kreeg hij volgens de procureur nog meerdere schoppen en slagen te verwerken. “Zijn kaak was op vier plaatsen gebroken”, verduidelijkte hij. “Meerdere tanden waren afgebroken en hij had ook een open wonde aan het hoofd.”

Er waren geen camerabeelden van de feiten en de betrokkenen legden uiteenlopende verklaringen af. Uiteindelijk werd een 26-jarige tweeling uit Deinze voor de rechter gedaagd. De procureur vroeg voor M.G. en G.G. respectievelijk twee jaar en achttien maanden cel. De broers werden in het verleden al meermaals veroordeeld voor gelijkaardige feiten. Hun advocaat wees op de vele tegenstrijdige verklaringen in het dossier en vroeg de vrijspraak. “Volgens mijn cliënten kwam het slachtoffer ongelukkig ten val en viel hij op zijn kin”, pleitte hij. “Het is totaal niet bewezen dat zij het slachtoffer sloegen.”

Maar volgens het parket is het uitgesloten dat de breuken door een val veroorzaakt werden. “De wetsdokter heeft vastgesteld dat de letsels het gevolg waren van een vuistslag”, stelde de procureur.

Bemiddelen

In de beklaagdenbank zit ook nog een man uit Aalter. Q.G. (22) riskeert twaalf maanden cel. Hij was de nacht van de feiten als barman aan de slag in een café in de buurt en werd naar eigen zeggen door de broers opgetrommeld om te bemiddelen in het danscafé. “Hij wou enkel tussenbeide komen tot de broers het buiten aan de stok kregen met een groepje jongeren”, pleitte zijn advocaat. “Hij verdient dan ook de vrijspraak.” De uitspraak volgt op 9 mei. (AFr)