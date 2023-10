Tweedeverblijftaks in Knokke-Heist blijft voorlopig ongewijzigd ondanks arrest hof van beroep: “We wachten cassatieberoep af”

Het hof van beroep in Gent heeft de tweedeverblijfstaks voor 2020 van de gemeente Knokke-Heist zoals eerder gezegd onwettig verklaard. Maar dat betekent niet automatisch dat de taks wordt geschrapt. De kustgemeente tekende cassatieberoep aan tegen een eerder arrest en wacht nu de uitspraak daarvan af.

In Knokke-Heist betalen de vaste inwoners geen aanvullende personenbelasting, maar tweedeverblijvers betalen wel een taks. Volgens het gemeentebestuur heeft de forfaitaire weeldebelasting als doel de ‘sociale cohesie’ en residentieel wonen te beschermen. Ook wijst de gemeente op de kosten voor veiligheidsvoorzieningen die nodig zijn door het grote aantal tweede verblijven. Het bestuur compenseert er ook de investeringen in sociaal en betaalbaar wonen mee. De instroom van tweedeverblijvers veroorzaakt immers prijsverhogingen, luidt de redenering.

Enkele tweedeverblijvers waren naar de rechtbank gestapt. De zaak belandde uiteindelijk voor het hof van beroep in Gent. Die veegt die argumenten nu van tafel en verklaart de tweedeverblijfstaks voor 2020 onwettig.

Het arrest betekent evenwel niet dat de taks automatisch wordt geschrapt of herbekeken. “De rechtbank in eerste aanleg had ons gelijk gegeven, waarop er beroep kwam en de zaak in het hof van beroep terechtkwam. Daar werd dat vonnis vernietigd. Tegen dat eerder arrest van het hof van beroep hebben we cassatieberoep aangetekend”, zegt ontslagnemend burgemeester Piet De Groote. “Dat is nog steeds hangende. Het is logisch dat de rechters van het hof ondertussen niet plots hun arrest gaan veranderen in een andere gelijkaardige zaak. We wachten het cassatieberoep en de uitkomst daarvan af. Pas als we daar in het ongelijk worden gesteld, moeten we kijken of er iets veranderd moet worden aan ons fiscaal reglement of de motivatie ervan. Al betaalt 99 procent van onze tweedeverblijvers de taks zonder probleem.” (MM)