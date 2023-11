Tweede zitdag proces tegen doodrijder Jessy en Wibe afgelopen, nieuwe rechtzaak op 26 februari

De tweede zitdag van het proces tegen de doodrijder van Jessy Dewildeman uit Wevelgem en Wibe Bijls uit Menen is afgelopen. De nieuwe rechtzaak start op 26 februari 2024.

Op 8 oktober 2022 lieten de Menense Wibe Bijls en de Wevelgemse Jessy Dewildeman het leven toen ze op citytrip waren in Rome. De twee dames waren uitgestapt op de A24 om een aantal motorrijders te helpen die zelf net een ongeval hadden meegemaakt. Een andere bestuurder, Francesco Moretti, reed hen allebei omver met een snelheid die 10 à 20 km/uur te hoog lag. Bovendien had hij geen rijbewijs meer, was de auto waarmee hij reed niet verzekerd en testte hij positief op 5 verschillende soorten drugs. Hij bekende later en zou op 13 september voorkomen via een versnelde procedure.

Op die zitting kwam hij echter nooit opdagen. Bovendien opteerde hij er via zijn advocaat voor dat hij deels onschuldig was. Hij pleitte ervoor dat de motorrijders waarvoor de dames waren gestopt ook schuld treffen. De rechter volgde die redenering niet en zo was er beslist dat er een openbare zitting zou komen op 26 september.

Doordat er op het laatste moment drie rechters moesten worden aangesteld, werd die zitting uiteindelijk uitgesteld naar 24 oktober en later 31 oktober. Ondertussen is de tweede zitting van 3 november afgelopen. Daarin zat men samen met onderzoekers en de drie rechters. Nu is duidelijk geworden dat de nieuwe rechtzaak kan starten op 26 februari van volgend jaar.