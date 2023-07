Twee Walen riskeren voor de Brugse rechtbank tot achttien maanden cel voor diefstal in Brugse supermarkt

Op 21 oktober vorig jaar vulden Steven F. (23) uit Charleroi en Bernard D. (58) uit Chimay, samen nog een derde kompaan, een winkelkar in de Hypermarkt Carrefour in het B-Park in Brugge. Met liefst 1.775 euro aan goederen trokken ze naar de zelfscankassa en probeerden zonder te betalen de winkel te verlaten. Ze werden evenwel betrapt waarna F. en D. werden opgepakt. Hun kompaan kon ontkomen.

Onderzoek wees uit dat Steven F. niet aan zijn proefstuk was. Op 15 oktober probeerde hij in het Waalse Froyennes op een gelijkaardige manier 758 euro aan winkelwaren te stelen. Bovendien stond hij op dat moment nog onder voorwaarden na een eerdere veroordeling. Hij riskeert achttien maanden effectief.

De advocaat van Steven F. vroeg om de celstraf te beperken tot de voorhechtenis. “Mijn cliënt zit al negen maanden in de cel. Dat is buitensporig”, foeterde meester Mathieu Langerock. “Hij heeft zijn verleden inderdaad niet mee maar werkt wel in de gevangenis.”

Ook Bernard D. heeft een gevuld strafblad. Hij kijkt aan tegen twaalf maanden effectief. “Hij pleegde de feiten op vraag van zijn medebeklaagde”, pleitte meester Amber Lumbeeck. “Hij had het niet breed.” De uitspraak volgt op 31 juli. (AFr)