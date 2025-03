Twee voortvluchtige Vietnamezen staan terecht voor mensensmokkel met 39 doden in vrachtwagen in Essex

De Brugse correctionele rechtbank buigt zich woensdagochtend opnieuw over de mensensmokkelzaak waarbij 39 Vietnamese migranten in een koelwagen om het leven kwamen. N. Van Kim (35) zou de rechterhand zijn van het kopstuk van de bende. Van Kim en de andere Vietnamese beklaagde konden nooit ingerekend worden.

De 39 levenloze lichamen, onder wie drie minderjarigen, werden op 23 oktober 2019 ontdekt in een koelwagen in Grays, een gemeente in het Zuid-Engelse graafschap Essex. De slachtoffers kwamen door verstikking om het leven. Vrij snel bleek dat de container de namiddag daarvoor vanuit Zeebrugge was vertrokken naar Purfleet. In het Belgische luik van het onderzoek kwamen twee safehouses in Anderlecht in het vizier van de speurders. In totaal kon de bende rond Vo Van Hong gelinkt worden aan 130 transporten.

De Brugse correctionele rechtbank veroordeelde Vo Van Hong in januari 2022 tot vijftien jaar effectieve gevangenisstraf. Die maximumstraf werd door het Gentse hof van beroep in februari 2023 teruggebracht naar tien jaar cel. Het kopstuk kreeg ook een boete van 920.000 euro opgelegd. Voor zijn handlangers werd tot vier jaar effectieve celstraf uitgesproken. Enkele taxichauffeurs en verhuurders van safehouses werden vrijgesproken.

De vaste adjunct van Vo Van Hong kon nooit ingerekend worden. N. Van Kim zou verantwoordelijk geweest zijn voor het safehouse in de Gespstraat in Anderlecht. Ook door sommige taxichauffeurs en ouders van slachtoffers werd ‘Kim’ aangewezen als mensensmokkelaar. Bovendien dook ondertussen een filmpje op waarin een stervend slachtoffer zou vragen om N. Van Kim zeker te vervolgen. Daarnaast moet ook N. Van Thanh (39) zich verantwoorden voor zijn aandeel in de mensensmokkelorganisatie. Het is echter onduidelijk welke rol hij mogelijk gespeeld zou hebben.

Tot 15 jaar cel

Het proces tegen de voortvluchtige Vietnamezen werd op 15 januari ingeleid. Het Federaal Migratiecentrum Myria stelde zich burgerlijke partij en zal 5.000 euro schadevergoeding vorderen. De zaak zal op 5 maart om 10 uur bij verstek worden behandeld. In theorie riskeren de beklaagden tot vijftien jaar cel.