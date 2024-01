Twee verdachten vrij onder voorwaarden na vechtpartij waarbij vijf agenten gewond raakten

De twee verdachten die sinds december vorig jaar in de cel zitten nadat vijf agenten gewond raakten bij een arrestatie, zijn vrij onder voorwaarden. Dat besliste de Brugse raadkamer vrijdagochtend. In totaal raakten twee feestvierders en vijf agenten gewond door het duo. Een derde verdachte werd een maand eerder door de onderzoeksrechter al vrijgelaten onder voorwaarden.

Een avondje tooghangen draaide voor twee mannen uit op een maand cel. Tijdens de nacht van zaterdag 9 op zondag 10 december was er heel wat tumult in een danscafé op de Blankenbergse Zeedijk. Drie verdachten kregen het aan de stok met enkele andere feestvierderds. Dat ontaardde uiteindelijk in een zware vechtpartij waarbij twee mensen gewond raakten.

Inspecteur werkonbekwaam

De lokale politie werd opgeroepen om versterking te bieden, maar de daders sloegen op de vlucht. De agenten konden de vechtersbazen in café Toerist uiteindelijk klissen, al liep dat niet van een leien dakje. Tijdens de arrestatie haalden de verdachten uit naar de agenten. Het resultaat? De tweede zware vechtpartij van de avond. Enkele naburige politiezones en een hondenpatrouille kwamen bijstand verlenen. Uiteindelijk raakten vijf agenten gewond, waarvan een inspecteur zelfs langere tijd werkonbekwaam is.