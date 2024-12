Twee verdachten van ‘moord zonder motief’ in Tielt veroordeeld voor stelen van sigaretten in Colruyt

Twee verdachten van de zogenaamde ‘moord zonder motief’ in Tielt zijn voor de Brugse rechtbank schuldig bevonden aan een reeks tabaksdiefstallen bij Colruyt. De tweelingbroer van een van de moordverdachten werd mee veroordeeld.

Tussen maart en augustus 2023 sloegen Tyson S. (28) en de tweelingbroers Thorne (26) en Nigel D. (26) in wisselende samenstellingen in totaal dertien keer toe bij Colruyt in Tielt. Telkens gingen ze aan de haal met tabak. Dat de diefstallen in augustus stopten, was geen toeval. Nigel D. en Tyson S. vlogen toen samen met nog een derde man, Marco V. (23), achter de tralies op verdenking van roofmoord in Tielt.

Motief onduidelijk

Op 11 augustus 2023 vonden agenten het levenloze lichaam van Brandon Dewulf (24) terug in zijn studio in Tielt. Het was al snel duidelijk dat de man beroofd en met geweld om het leven werd gebracht. De precieze aanleiding van die feiten is momenteel nog onduidelijk. De drie verdachten zitten op vandaag nog steeds in de cel.

In het dossier van de tabaksdiefstallen kregen Izegemnaar Nigel D. en Tieltenaar Tyson S. elk een jaar effectieve celstraf. De twee hebben al een gevuld strafblad. Volgens zijn advocaat kampte Nigel D. op het moment van de feiten met een zwaar drugs- en alcoholprobleem, maar in de gevangenis zou hij zich herpakt hebben. Zijn tweelingbroer Thorne uit Wingene kreeg twintig maanden cel. Hij pleegde de meeste diefstallen.

(AFr)