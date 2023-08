Twee verdachten op weg naar assisen voor doodslag op Caroline Kint (65) uit Kortrijk

Athena M. (31) uit Ieper zal zich voor het hof van assisen moeten verantwoorden voor doodslag op Caroline Kint (65) uit Kortrijk. De raadkamer van Kortrijk verwees de zaak vrijdag door naar de Kamer van Inbeschuldigingstelling met het oog op doorverwijzing naar assisen.

Opmerkelijk is dat buurvrouw Lorine D. (50) ook verdacht wordt van doodslag. Zij zou Athena M. getoond hebben wie Caroline was en haar opgestookt hebben om haar iets aan te doen. Advocaat van de nabestaanden Randall Huysentruyt is tevreden met de eindvordering. “Uit onderzoek bleek dat ook Lorine een prominente rol speelde.”

Overlast

Aan de basis van de gruwelijke feiten waarvoor Athena M. en Lorine D. zich zullen moeten verantwoorden, ligt een burenruzie tussen slachtoffer Caroline Kint en T.M. (25), de broer van Athena. T.M. kwam voordien vaak in aanraking met het gerecht, maar leek op het rechte pad te zijn. Begeleidingsproject van Back on Track redde hem van de straat en hielp hem aan een appartement in de Minister Tacklaan in Kortrijk. Daar zorgde hij volgens de buren echter voor de nodige overlast en leefde vooral met zijn buurvrouw Caroline Kint op gespannen voet.

Op 15 oktober 2021 zou Caroline nogmaals haar beklag gedaan hebben bij T.M. Diezelfde dag kwam Athena M. op bezoek bij haar broer. Zij hoorde over de burenruzie, sloeg Caroline brutaal in elkaar en liet haar voor dood achter. Zes dagen later overleed ze in het ziekenhuis aan haar verwondingen.

Doodslag

Athena M. werd kort na de feiten opgepakt op verdenking van moord. Deze kwalificatie is intussen afgezwakt tot doodslag, maar ook daarmee zijn haar advocaten Raan Colman en Nina Van Eeckhaut niet akkoord. “Wij hebben de intentie tot doden altijd betwist, volgens ons is hier eerder sprake van slagen en verwondingen met de dood tot gevolg.”

In tegenstelling tot zijn zus zal T.M. niet voor assisen moeten verschijnen. Hij wordt samen met nog twee andere personen enkel verdacht van schuldig verzuim, een correctioneel misdrijf.

Wat de rol van buurvrouw Lorine D. betreft, is nog veel discussie. Zij zou Athena M. de avond van de feiten getoond hebben wie Caroline was en haar opgestookt hebben om haar iets aan te doen. Het is niet duidelijk of ze ook fysiek geweld gebruikte. D. kwam pas twee maanden na de feiten in beeld, vooral door toedoen van de nabestaanden van Caroline.

Dat de raadkamer haar nu ook wil doorverwijzen voor doodslag, is reden tot tevredenheid bij meester Randall Huysentruyt die de familie van Caroline bijstaat. “Lorine D. is inderdaad pas later in het dossier betrokken en dit vooral door toedoen van informatie die mijn cliënten aangeleverd hebben bij de onderzoeksrechter. We zijn blij dat die info destijds ook effectief onderzocht is en dat dit tot resultaten geleid heeft. Zeker tijdens de reconstructie van de feiten, kwam naar voor dat D. een prominente rol speelde.”

Voorhechtenis

Lorine D. zat vijf maanden in voorhechtenis maar werd in mei vorig jaar vrijgelaten onder voorwaarden. In de eindvordering vroeg het Openbaar Ministerie om haar opnieuw in voorhechtenis te plaatsen tot aan het assisenproces, maar daar ging de rechter niet op in.

De Kortrijkse raadkamer verwees de zaak vrijdag door naar de Kamer van Inbeschuldigingstelling in Gent. Die moet later beslissen over de uiteindelijke doorverwijzing naar assisen, doorgaans is dit een formaliteit. Pas nadien wordt een datum gekozen wanneer het assisenproces van start kan gaan. (JF)