Twee verdachten blijven in de cel voor roofmoord op Brandon (24)

De Brugse raadkamer heeft de aanhouding van twee twintigers met twee maanden verlengd op verdenking van roofmoord. Brandon D. (24) werd in de zomer van 2023 doodgeslagen in zijn studio in Tielt. Een derde verdachte werd eerder wel al onder elektronisch toezicht geplaatst.

Het levenloze lichaam van Brandon D. (24) werd op vrijdagochtend 11 augustus 2023 aangetroffen in zijn studio in Tielt. Het was snel duidelijk dat de twintiger met geweld om het leven was gebracht. Marco V. (23) was al naar een advocaat gestapt en gaf zichzelf aan bij de politie. Vervolgens werden ook Nigel D. (26) en Tyson S. (28) als verdachten opgepakt.

De drie verdachten bekenden dat ze klappen uitdeelden, maar ontkennen dat het de bedoeling was om hun kameraad van het leven te beroven. Ze beweerden ook dat het slachtoffer nog leefde toen ze hem in de loop van woensdagnacht achterlieten. Mogelijk speelde een conflict over drugs een rol in de feiten, maar ook dat blijft voorlopig nog onduidelijk.

In eerste instantie werd het trio door de onderzoeksrechter aangehouden op verdenking van doodslag en schuldig verzuim. Een week later werd die kwalificatie uitgebreid naar roofmoord. Dat zou betekenen dat het geweld gepleegd werd om D. te kunnen bestelen of om na de diefstal te kunnen vluchten. De verdachten zouden onder andere met een fiets en met kledij aan de haal gegaan zijn.

Volgens de verdediging is de gerechtspsychiater ondertussen tot de conclusie gekomen dat Marco V. ontoerekeningsvatbaar is. Zo zou de verdachte een erg laag IQ hebben. Toch is het nog niet duidelijk of V. voor de feiten geïnterneerd zal worden. Volgens zijn advocaten vormt hij immers geen gevaar voor de maatschappij.

Aanhouding verlengd

Begin januari 2025 werd Marco V. door de Gentse kamer van inbeschuldigingstelling (KI) onder elektronisch toezicht geplaatst. Dat betekent dat hij zijn voorhechtenis met een enkelband mag uitzitten. De andere verdachten zitten wel nog steeds in de gevangenis. Meester Brecht Horsten vroeg dinsdagochtend tevergeefs om ook Nigel D. onder elektronisch toezicht te plaatsen. D. en S. werden op 20 december 2024 ook al tot een jaar effectieve gevangenisstraf veroordeeld voor een reeks winkeldiefstallen.