Twee twintigers uit Oostende die verdacht worden van steekpartij in Bredene maand langer in de cel

Twee twintigers uit Oostende blijven een maand langer in de cel voor hun eventuele betrokkenheid bij een steekpartij in Bredene.

Het duo kon anderhalf jaar uit het vizier van de politie blijven, maar werd recent toch geklist. Sven R. (47) kreeg in mei vorig jaar ongewenst bezoek thuis. De veertiger werd neergestoken, maar overleefde het incident.

Foute boel

Sven R. (47) werd op 26 mei 2022 in de gang van zijn woning in Bredene aangevallen door onbekenden. De veertiger opende enkele seconden daarvoor nietsvermoedend zijn voordeur. Twee mannen zeiden dat er iets met zijn wagen (een busje van Club Brugge) was. Sven wist meteen dat het foute boel was en geloofde niets van wat de mannen zeiden.

Toen ging het snel: Sven wil zijn voordeur sluiten, maar moet dat bijna met zijn leven bekopen. Een van de mannen haalt een mes tevoorschijn en begint Sven neer te steken. De daders zetten het op een lopen terwijl Sven vecht voor zijn leven. De veertiger werd in allerijl overgebracht naar het ziekenhuis en kwam er als bij wonder bovenop.

Plotse doorbraak

Anderhalfjaar leek er geen doorbraak te zijn in het onderzoek. Tot nu. Twee twintigers, K.S. en R.D., belandden recent achter de tralies voor hun eventuele betrokkenheid. Al houdt R.D. bij hoog en bij laag vol niets te maken hebben met de feiten. R.D. zou naar eigen zeggen in de wagen gewacht hebben terwijl K.S. naar de woning ging.

K.S. verscheen dinsdag voor een eerste maal voor de raadkamer waar zijn aanhouding werd verlengd met een maand. Ook kompaan R.D. moest verschijnen, al werd zijn zaak uitgesteld tot vrijdagochtend.

De Brugse raadkamer besliste vrijdagochtend om net zoals zijn kompaan de aanhouding met een maand te verlengen. “Mijn cliënt blijft volhouden dat hij hier niets mee te maken heeft”, zegt de advocaat van R.D., Thomas Gillis. “We hebben alle vertrouwen in het onderzoek.”