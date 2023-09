Twee Moldaviërs riskeren zware straf na diefstal gps-toestellen in Westvleteren

“We kwamen naar België om te werken.” Dat beweerden twee Moldaviërs maandag op de rechtbank van Ieper waar ze zich moesten verantwoorden voor een diefstal van vijf dure gps-toestellen voor landbouwvoertuigen in Westvleteren. De dieven konden in de buurt van Aalst worden gevat, dankzij hun buit… want de politie kon gewoon mee volgen waarheen ze reden.

Twee inbrekers drongen een ochtend in mei van dit jaar binnen in het bedrijf Deroo langs de Eikenhoekstraat in Westvleteren. De dieven deden dat via een poortje. Daarop maakten ze vijf dure gps-toestellen buit, samen goed voor meer dan 75.000 euro.

Wat de dieven wellicht niet vermoedden, was dat de slachtoffers hen via de toestellen op de voet konden volgen. De politie kon immers meekijken vanuit Westvleteren en zag hoe de dieven eerst naar Kortrijk en dan richting Gent reden. De politie slaagde er uiteindelijk in om de dieven ter hoogte van Aalst klem te rijden. Eén inbreker werd onmiddellijk gevat, de andere kon zich uit de voeten maken. Er werd een helikopter met een warmtesensor ingezet, waarmee de tweede verdachte kon worden gevat.

“Fout begaan”

De onderzoekrechter plaatste de twee dieven achter tralies en ze verschenen maandag voor de rechter in Ieper. Het gaat om te mannen uit Moldavië, die ook de Roemeense nationaliteit dragen. Het openbaar ministerie vraagt de dieven te bestraffen met een celstraf van elk dertig maanden effectief, wat neerkomt op 2,5 jaar achter tralies. “We kwamen werk zoeken en hebben een fout begaan. We dachten snel geld te kunnen verdienen met de diefstal”, aldus de beklaagden.

Het parket onderzocht of de twee mannen nog meer feiten kon worden aangerekend, maar het bleef uiteindelijk bij de diefstal van de gps-toestellen. Vonnis op 2 oktober.