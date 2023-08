Twee mensensmokkelaars voor rechter nadat ronddobberend bootje met 24 mensen onderschept wordt

Twee Irakezen stonden woensdagochtend terecht voor de correctionele rechtbank in Brugge op verdenking van mensensmokkel. In oktober 2021 werd een ronddobberend bootje met 24 mensen aan boord onderschept op de Noordzee. Beide mannen zouden hun aandeel hebben in de mensensmokkelbende. De twee blijven echter met klem ontkennen dat ze iets te maken hebben met de feiten.

Op 27 oktober 2021 kregen de hulpdiensten een noodoproep van een transmigrant die meldde dat hij met 23 anderen al twee dagen ronddobberde op zee. De hulpdiensten konden het bootje lokaliseren en gingen meteen over tot een reddingsactie. De slachtoffers werden in de buurt van het windmolenpark in Zeebrugge in veiligheid gebracht. Een aantal mensen werden per helikopter overgebracht naar het ziekenhuis.

De politie verhoorde een slachtoffer, althans dat werd toch gedacht. De 36-jarige Faiz A. bleek ook een duit in het zakje gedaan te hebben. “Hij begon spontaan te vertellen dat hij voor hen werkte”, zei procureur Frank Demeester. “Hij onderhield de contacten, ronselde mensen en controleerde de betalingen.” Faiz A. begeleidde tevens ook de transmigranten van de Noord-Franse vluchtelingenkampen tot aan het strand. Later kwam de man op zijn woorden terug en trok hij de eerdere verklaringen in. De dertiger werd in juni vorig jaar door de Brugse strafrechter tot zes jaar effectieve celstraf veroordeeld. Faiza A. ging in beroep, waar de straf herleid werd tot vijf jaar cel.

Bewijsmateriaal

De politie kreeg Omar en Sosa/Sousa in het vizier dankzij de eerdere verklaringen van Faiz A. Het duo kon uiteindelijk ook geklist worden. Eind vorig jaar werden in Frankrijk Wissam A. (33) en Omar H.J. (34) opgepakt. De verklaringen en wat telefonieonderzoek lieten niets aan de verbeelding over. Door het verzamelde bewijsmateriaal kon de politie beide mannen linken aan de feiten. Beide mannen blijven, ondanks camerabeelden, ontkennen dat ze iets met de feiten te maken hebben. Ze zijn naar eigen zeggen verkeerdelijk geïdentificeerd.

Het Openbaar Ministerie vorderde zeven jaar effectieve celstraf voor beide mannen.

De rechtbank doet uitspraak op 14 augustus. (Celina Cazzetta)