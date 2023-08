Twee mannen vrijgelaten in onderzoek naar schuldig verzuim in drugsmilieu

De Brugse raadkamer heeft twee mannen onder voorwaarden vrijgelaten in het onderzoek naar het overlijden van een 42-jarige vrouw in Oostende. Het parket van West-Vlaanderen afdeling Brugge zal geen beroep aantekenen tegen die beslissing. De feiten speelden zich af in het drugsmilieu.

G.B. (42) zou de twee verdachten op 3 april ontmoet hebben in Oostende. Ze trokken uiteindelijk samen naar het appartement van de moeder van een van de mannen. Daar zouden ze cocaïne gebruikt hebben. In de late namiddag van 4 april verwittigden de mannen de hulpdiensten, maar voor de vrouw kwam alle te hulp te laat.

De eerste bevindingen van de gerechtsdeskundigen wezen uit dat het slachtoffer niet door een overdosis om het leven kwam. Dat neemt volgens het Brugse parket niet weg dat het overlijden van het slachtoffer wel degelijk drugsgerelateerd is. Er werden ook geen sporen van geweld aangetroffen.

Vrij onder voorwaarden

Beide aanwezige mannen werden door de onderzoeksrechter aangehouden op verdenking van schuldig verzuim. Dinsdagochtend oordeelde de raadkamer dat ze de gevangenis na bijna vier maanden voorhechtenis onder voorwaarden mogen verlaten. Het parket heeft besloten om zich bij die beslissing neer te leggen.