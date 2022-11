Twee mannen voor rechter nadat vrouw via vriendschapsfraude 1.850 euro kwijtspeelde

Twee mannen uit Antwerpen en Charleroi riskeren effectieve celstraffen in de rechtbank van Veurne omdat ze fraudeurs hielpen een dame uit De Panne voor 1.850 euro op te lichten. Die fraudeurs gaven zich uit voor de dochter op WhatsApp.

Op 20 oktober 2020 kreeg de vrouw via WhatsApp een bericht die zogezegd van haar dochter kwam. Het meisje vertelde dat ze dringend twee betalingen moest uitvoeren en vroeg haar mama dat te doen. De vrouw schreef onmiddellijk 1.850 euro over naar een rekeningnummer, maar realiseerde zich pas na de betaling dat ze het nummer niet kende. De tweede overschrijving voerde ze niet uit. Toen ze doorhad opgelicht te zijn, verwittigde ze de politie. Die kon na telefonie- en bankonderzoek de 34-jarige J.M. uit Charleroi en de 21-jarige B.K. uit Antwerpen ontmaskeren. Zij hielpen onafhankelijk van elkaar mee met de WhatsAppfraude.

Geen besef

“De eerste deed dat door om zijn bankrekening uit te lenen aan de daders met de belofte dat hij er 2.000 euro voor zou krijgen”, sprak de procureur. “De tweede laadde een prepaidkaart op zijn naam op voor 5 euro en stelde die ter beschikking aan Nederlandse criminelen. Het is met dat oproepnummer dat de vrouw uit De Panne gecontacteerd werd. Beiden zorgden er dus voor dat de oplichting kon plaatsvinden. Ik vraag zes en acht maanden cel en 1.200 euro boete.”

J.M. liet verstek gaan. “Voor mijn cliënt vragen we de vrijspraak”, sprak de advocaat van B.K. “Hij had helemaal geen besef dat er iets crimineels zou gebeuren toen hij die prepaidkaart oplaadde. Hij was er niet van op de hoogte.”

Nochtans werd B.K. eerder dit jaar al veroordeeld tot een werkstraf van 180 uren voor gelijkaardige feiten van phishing, die in dezelfde periode gebeurden.” Maar nu leerde hij zijn lesje wel”, klonk het. Vonnis op 23 december. (JH)