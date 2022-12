Twee maanden cel voor weerspannigheid bij politiecontrole in Brugge

De Brugse correctionele rechtbank heeft een 34-jarige man uit Zuienkerke bij verstek veroordeeld tot twee maanden effectieve gevangenisstraf voor weerspannigheid. T.V. werd opgepakt toen hij een politiecontrole probeerde te ontlopen.

De politie wilde het voertuig van de beklaagde op 11 januari 2022 in Brugge controleren. Ondanks de bevelen van de agenten weigerde V. zijn voertuig aan de kant te zetten. Na een achtervolging slaagden ze er toch in om hem te doen stoppen. De dertiger weigerde echter om zijn wagen te verlaten.

Uiteindelijk konden de politiemensen de beklaagde toch uit zijn voertuig halen. V. begon op dat moment wild om zich heen te slaan. Tijdens het boeien schopte hij ook nog naar de slachtoffers. Door de feiten liepen beide politiemensen schaafwonden op aan de linkerknie.

De rechter stelde vast dat de beklaagde al meermaals werd veroordeeld door de politierechtbank. Bovendien kwam T.V. nooit met een redelijke uitleg of met een spijtbetuiging op de proppen. In het vonnis werd zijn gedrag als totaal onaanvaardbaar omschreven. De rechter verweet de man een totaal gebrek aan zelfbeheersing. Hij kwam ook niet opdagen voor zijn proces. In die omstandigheden werd de Zuienkerkenaar bij verstek veroordeeld tot twee maanden effectieve celstraf en 800 euro boete.