Twee keer op twee minuten geflitst op heen- en terugweg naar containerpark: 15 dagen rijverbod en boete

Nog snel even op vraag van zijn moeder een vuilniszak naar het containerpark brengen. Dat was het plan van een 56-jarige automobilist toen hij op 2 september 2022 in Moorslede reed. Zowel op de heen- als op de terugweg werd hij geflitst. Met een boete en een rijverbod tot gevolg.

Op 2 september 2022 stond D.T. klaar om op vrijdagavond nog een tochtje op de mountainbike te doen. “Maar mijn moeder drong aan om toch eerst nog een vuilniszak naar het containerpark te brengen”, vertelde de man aan de Kortrijkse politierechter. “Ik gaf toe maar het moest snel gaan.” Langs de Breulstraat in Moorslede bekocht hij dat: in 2 minuten tijd kon hij er aan 136 en 127 kilometer per uur geflitst worden.

Rijbewijs ingeleverd

Op die plek geldt een snelheidsbeperking van 70 kilometer per uur. Toen hij terug thuis arriveerde, stond de politie al aan de deur en moest hij zijn rijbewijs meteen voor 15 dagen inleveren. De politierechter deed er donderdag nog een boete van 480 euro bovenop. “Misschien moet je met je moeder eens over de boete praten”, gaf de politierechter met de glimlach nog een vrijblijvend advies mee. (LSi)