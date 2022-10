Twee jaar voorwaardelijk voor Vleternaar na in brand steken toiletpapier tijdens ruzie met vriendin

Een man uit Vleteren is door de rechter in Ieper veroordeeld tot een celstraf van twee jaar met voorwaarden nadat hij het verschillende keer aan de stok kreeg met zijn vriendin. De man stak op een bepaald moment een stuk toiletpapier in brand in de badkamer van hun huurhuis tijdens een van de ruzies. Dat leverde hem een dagvaarding voor brandstichting op. “Ik wou mijn vriendin enkel bang maken”, aldus de man.

Tussen een man uit Vleteren en zijn vriendin liep het op verschillende momenten uit de hand, zodanig zelf dat de man mocht plaatsnemen in het beklaagdenbankje van de Ieperse rechtbank. Hij moest er zich verantwoorden voor onder meer poging brandstichting van een bewoond pand en slagen aan zijn partner. De man stak tijdens een ruzie in de badkamer van zijn huurhuis een stuk toiletpapier in brand en gooide dat op de grond, terwijl hij riep dat hij “het kot in brand zou steken”.

Meester Jean-Pierre Duyck, die het opnam voor de beklaagde, vroeg de vrijspraak voor de poging brandstichting. “Mijn cliënt wou enkel zijn vriendin bang maken, zodat ze zou vertrekken. Hij had geen intentie om de woning in brand in lichterlaaie te zetten, ook de vrouw was trouwens die mening toegedaan. Die twee mensen hadden een toxische relatie. Wat hij deed valt niet goed te praten, maar het is niet allemaal zijn schuld.”

De rechter vond de beklaagde echter wel schuldig aan poging brandstichting van een bewoond pand, brandstichting van roerende goederen, slagen en verwondingen en schriftelijke bedreigingen. Dat leverde de Vleternaar twee jaar voorwaardelijke celstraf op.