Twee jaar voorwaardelijk voor twintiger die 4-jarige “wil huren voor spannende dingen”

Een jongeman uit Dadizele is maandag door de Kortrijkse strafrechter veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van twee jaar voor aanranding. Hij nam via sociale media contact op met een vrouw en vroeg of hij haar 4-jarige dochtertje “mocht huren” voor “spannende dingen”.

Via Snapchat raakte een vrouw op 18 mei vorig jaar aan de praat met een twintiger uit Dadizele. Wat begon als een normaal gesprek, escaleerde al gauw. Hij toonde een grote interesse in haar privéleven en vroeg of hij haar 4-jarige dochtertje zou kunnen huren. Toen de vrouw doorvroeg om zeker te zijn dat ze hem goed begreep, zei de beklaagde dat hij dat wel spannend vond. “Ik wil er gerust voor betalen, niemand hoeft het te weten,” zei hij.

“Het is duidelijk dat meneer seksuele handelingen wilde stellen met het kind,” aldus de procureur tijdens het proces. “In zijn verhoor bekende hij dat hij sinds zijn 16de naar kinderporno kijkt en zich tot jonge kinderen aangetrokken voelt. Wat me extra verontrust, is dat hij vroeger animator was bij Kazou voor kinderen met een beperking.”

De advocaat van de beklaagde stelde dat hij zich strikt aan zijn voorwaarden houdt en zelfs schrik heeft om buiten te komen. De twintiger uitte voor de rechter zijn spijt en zei dat hij zich zeker verder wil laten begeleiden. De rechter legde hem een celstraf van twee jaar met probatievoorwaarden op. Hij moet niet naar de cel, maar moet zich wel aan een aantal strenge voorwaarden houden. Hij mag ook gedurende 20 jaar geen activiteiten uitoefenen met minderjarigen. De moeder van het meisje krijgt een schadevergoeding van 650 euro, het kind zelf krijgt een euro morele schadevergoeding.