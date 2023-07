Twee jaar met uitstel voor 22-jarige uit Dadizele die 4-jarig meisje wilde ‘huren’ om mee in bad te gaan

Een 22-jarige man uit Dadizele is veroordeeld tot twee jaar met uitstel omdat hij een oneerbaar voorstel deed aan een Kortrijkse mama van een kindje van 4. Hij wou het kindje huren en meende ook ermee in bad te willen gaan. Het kind krijgt een schadevergoeding.

Een 22-jarige TikTokker, die heel wat volgers had dankzij zijn grappige West-Vlaamse filmpjes. Een jongeman die nog monitor was bij jongerenorganisatie Kazou. Een jongeman met een ziekelijke appetijt voor kleinkinderen. “Een zeer verontrustend dossier”, meende de procureur begin juni.

In mei vorig jaar kwam hij in contact met een Kortrijkse mama van een dochter van 4. “Kan ik je dochter huren”, was zijn niet mis te verstane vraag. Geen zieke grap. “Toen ze vroeg waarom, antwoordde hij omdat het gewoon eens spannend is. Hij vroeg ook een foto van haar en meende dat ze er goed zou kunnen aan verdienen”, aldus het Openbaar Ministerie. Wat hij met het kleine meisje zou doen? “In bad gaan. Het is ongeloofwaardig dat hij niet verder zou zijn gegaan.”

Twee jaar cel en 8.000 euro boete

De rechter strafte hem tot een celstraf van twee jaar en een boete van 8.000 euro, beide onder strenge voorwaarden. Daarnaast wordt de man tien jaar ontzet uit de rechten en twintig jaar ontzet uit de rechten om activiteiten uit te voeren met minderjarigen.

De ouders van het kind krijgen een schadevergoeding van 1 euro, het kind zelf van 1 euro. “Het omgekeerde van wat we vroegen”, aldus hun advocaat Peter Gonnissen. “Vervelend, want als het meisje 18 jaar wordt, kan ze aan dat geld. Dan zal ze zich wellicht vragen beginnen stellen. Maar al bij al zijn we tevreden. We zijn ervan overtuigd dat begeleiding nodig is, anders vrezen we herval.”

De man volgde die begeleiding al voor de uitspraak. Dat het zo ver kon komen, was volgens zijn advocaat deels te wijten aan een erfelijke factor. “Zijn papa stond ook ooit onder voorwaarden voor gelijkaardige feiten. Het is dus wellicht erfelijk. Hij wou ook eens weten wat het was en zo is hij ermee begonnen.”