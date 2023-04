Twee jaar effectieve celstraf voor overval op Domino’s Pizza in Wevelgem

Een 40-jarige man die op 22 januari pizzeria Domino’s Pizza in Wevelgem overviel, is veroordeeld tot een effectieve celstraf van twee jaar.

Een man met een kap op stapte die zondagnamiddag rond 17.15 uur de vestiging binnen van Domino’s Pizza op de Grote Markt in Wevelgem binnen. Even tevoren was hij al fietsend langs de zaak gereden, allicht om te kijken of er klanten aanwezig waren. Dat was niet het geval en dus zette hij z’n fiets aan de kant.

Hij bestelde een blikje cola en gaf de jobstudente aan de kassa een briefje van vijf euro. Toen ze de kassa opende om wisselgeld uit te halen, sloeg hij toe. Hij bedreigde haar met een wapen en griste uit de kassa biljetten en muntstukken mee. Daarna zette hij het op een lopen.

Camerabeelden

Op camerabeelden was hij duidelijk herkenbaar en dat resulteerde drie dagen later op de Barakken in Menen al de arrestatie van Kenny L. Hij was na eerdere diefstallen geen onbekende bij de politie en werd herkend. Het wapen dat hij gebruikte, bleek een luchtdrukpistool te zijn en had hij nog op zak. “Hij was zijn job, vriendin en woning kwijt”, aldus zijn advocaat. “Hij wist van geen hout meer pijlen te maken. Zijn arrestatie was een opluchting.” (LSi)