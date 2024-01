Twee jaar effectief gevraagd voor 37-jarige vrouw die verdacht wordt van opzettelijke brandstichting

Het huis in de Herdersstraat van de 37-jarige Sharon F. uit Kortrijk en een aanpalend huis gingen op 28 september vorig jaar in vlammen op. Aangestoken, meent het Openbaar Ministerie, die twee jaar cel vordert voor F. Zelf ontkent ze de feiten en wijst ze naar een slecht gedoofde sigaret.

“U mag van geluk spreken dat er geen dodelijk slachtoffer is gevallen”, sneerde de Procureur des Konings naar de beklaagdenbank. Daar zat Sharon F. die ervan verdacht wordt haar woning in de Herdersstraat in Kortrijk in brand te hebben gestoken op 28 september 2023. Twee jaar effectieve celstraf wordt daarvoor gevorderd.

Ravage

De vermoede brandstichting zorgde voor een ravage. Het huis van F. ging in vlammen op, net als dat van een buur. Twee andere woningen raakten zwaar beschadigd. De gevolgen zijn zwaar. Een 72-jarige buurvrouw is alles kwijt. “Er schiet niks meer over. Geen kleren, geen meubels, ook niks meer van haar overleden echtgenoot”, aldus haar advocaat.

Pijnlijk gevolg, maar het kon nog erger afgelopen zijn. “Gelukkig is ze via de voordeur gaan kijken waar de rook vandaan kwam. Was ze naar de achterdeur gegaan, waar alles al in lichterlaaie stond, was ze er wellicht niet meer.”

Sigaret

Het Openbaar Ministerie en de burgerlijke partijen, ook twee andere buren waren aanwezig, zijn ervan overtuigd dat F. de woning opzettelijk in brand stak. “Tegen haar moeder, grootmoeder, kinderen én een vriend verklaarde ze dat ze het kot in de fik zou steken”, klonk het. “Het huis dat ze huurde van haar stiefovergrootmoeder was verkocht. Als ik er niet mag wonen, dan niemand niet, moet ze gedacht hebben.”

Pertinent onwaar, zegt de beklaagde zelf. Ze wijst in de richting van een sigaret. “Ik was mijn kleren aan het sorteren en plots zag ik uit een stapeltje wat rook komen. Ik heb er een flesje water over uitgegoten en heb erop gestampt. Tien minuutjes daarna ben ik naar een vriend gegaan”, vertelde ze.

“Alles kwijt”

Het verslag van de branddeskundige wees volgens haar advocaat wel op een menselijke daad, maar geen opzettelijke. Ze had wel gezegd dat ze het in brand ging steken, maar niet omdat ze er niet mocht blijven wonen. “Bovendien verliet ze het huis en nam ze niets mee. Als ze van plan was het huis plat te branden, zou ze toch iets hebben meegenomen? Zij is ook alles kwijt.”

Een relaas dat voor de 72-jarige buurvrouw lastig om te aanhoren was. “Ik ben er zeker van dat ze schuldig is”, vertelde ze na de zitting. “Mijn hart ging aan honderd per uur. Ik probeerde haar in de ogen te kijken, maar ze durfde niet terugkijken. Ik ben er nog elke dag mee bezig. Meer dan veertig jaar heb ik er gewoond, mijn leven heb ik er opgebouwd. Het was mijn eigendom, ik had het nog helemaal opgeknapt. Nu heb ik amper 40.000 euro gekregen voor de grond.”

Een vonnis volgt op 26 februari. (JDr)