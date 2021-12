Twee jaar celstraf voor man die vriendin van partner aanrandde

Wegens aanranding van een goede vriendin van zijn partner is een 28-jarige man uit Brakel veroordeeld tot 24 maanden celstraf waarvan 6 effectief. De aanranding vond plaats in de zomer van 2020 in een vakantie-appartement in Nieuwpoort, eigendom de schoonmoeder van de beklaagde. Er ging volgens de verdediging een flirterig avondje aan vooraf, waarbij gefantaseerd werd over een trio. De rechtbank vond aanranding echter voldoende bewezen, maar gaf wel de vrijspraak voor verkrachting.

Het zou een leuk avondje aan zee worden, 20 juli 2020. Het slachtoffer had afgesproken met een goede vriendin op het vakantie-appartement in Nieuwpoort. Ook het lief van die vriendin was aanwezig. Het slachtoffer zou blijven slapen op de sofa. “Maar werd daar ‘s nachts wakker toen ze op intieme plaatsen betast werd door de beklaagde, terwijl zijn eigen vriendin in bed lag te slapen. Mijn cliënte wenste dit helemaal niet en duwde de beklaagde weg, waardoor die achterover viel. Dit is een heel erg traumatische gebeurtenis geweest voor haar, die psychologische sporen nalaat”, klonk het pleidooi van de advocate van het slachtoffer tijdens het proces in Veurne.

Seksuele prikkels

Het Openbaar Ministerie had vervolgd wegens verkrachting en aanranding van de eerbaarheid en vorderde 3 jaar cel. “De beklaagde zegt dat alles met toestemming gebeurde. Maar waarom stuurt hij dan achteraf berichtjes waarin hij toegeeft over de schreef te zijn gegaan, maar ook om te smeken niet naar de politie te stappen? Die berichtjes zijn doorslaggevend in het onderzoek”, aldus de procureur, die wel akkoord was met een celstraf met probatie-uitstel, wegens het blanco strafblad van de verdachte.

Ondanks die berichtjes ging de verdediging resoluut voor de vrijspraak. “Er werd veel alcohol genuttigd die avond en de gesprekken draaiden rond liefde, relaties, seks en avontuurtjes. Er werd ook gefantaseerd over een triootje. Iedereen was seksueel geprikkeld”, pleitte de advocaat van de beklaagde. “Nadat iedereen ging slapen, werd mijn cliënt wakker door de dorst. Hij ging naar beneden om te drinken. De vriendin van zijn partner was wakker. Mijn cliënt was nog steeds seksueel geprikkeld en dacht aan een triootje. Hij kwam bij haar zitten op de sofa en ze begonnen te kussen. Hij is haar ‘onderaan’ beginnen stimuleren en wreef over haar borsten. Alles gebeurde met toestemming. Tot de vrouw plots ‘stop’ riep. Hij zag dat totaal niet aankomen en hield meteen op. Zij draaide zich om en sliep verder. Meer dan dat is er niet gebeurd”, aldus de advocaat van de beklaagde.

Slachtoffer emotioneel

Die voegde nog toe aan zijn pleidooi dat er daags nadien geen vuiltje aan de lucht bleek en het drietal zelfs nog samen ging lunchen. “Tot ze hem achteraf via telefoon beschuldigt van verkrachting”, aldus de raadsman. “Hij had misschien bepaalde signalen verkeerd begrepen, maar zou nooit zomaar iemand aanraken indien die persoon dat niet wil. Mijn cliënt is een deftige jongen”, klonk het nog.

Het slachtoffer, zelf aanwezig op het proces, reageerde emotioneel. “Met heel dit proces heb ik niets te winnen. Hij weet maar al te goed wat hij gedaan heeft. Op geen enkel moment toonde ik interesse. Hij wachtte bewust tot ikzelf en zijn lief lagen te slapen. Hij nam heel veel van me af: mijn zelfvertrouwen, nachtrust en goede vriendschap. Zijn verklaringen houden geen steek”, snikte de jonge vrouw. Haar advocate wees nogmaals op berichtjes en telefoongesprekken achteraf. “Met excuses en smeekbedes om niet naar de politie te stappen. Hij wist maar al te goed wat hij had gedaan en wat boven zijn hoofd hing”, klonk het nog.

De rechter had het vonnis uitgesteld om opnames van die achteraf gevoerde telefoongesprekken tussen slachtoffer en beklaagde te kunnen beluisteren. Die moesten uitsluitsel brengen over schuld en onschuld. Dinsdagmorgen werd alsnog oordeel geveld: voor verkrachting werd de man uit Brakel vrijgesproken, omdat er geen bewijs is van penetratie. Aanranding van de eerbaarheid werd wel bewezen verklaard, met een celstraf van 24 maanden tot gevolg.

Er werd probatie-uitstel verleend voor 18 maanden celstraf, mits het zich houden aan enkele voorwaarden. Een daarvan is een contactverbod met het slachtoffer. Er blijft wel nog 6 maanden effectieve celstraf over. Het slachtoffer had 10.000 euro schadevergoeding geëist. De rechter herleidde dat tot 4.475 euro. De beklaagde is ook voor vijf jaar ontzet uit zijn burger- en politieke rechten. (BB)