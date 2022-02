Twee jaar celstraf voor dief uit Veurne die in bouwput viel en been brak

De 33-jarige dief uit Veurne die zich afgelopen zomer liet betrappen omdat hij in een put op een bouwwerf was gevallen, is veroordeeld tot 2 jaar celstraf. De rechter verleende weliswaar de gunst van het probatie-uitstel, wat betekent dat hij niet naar de cel moet maar wel voorwaarden krijgt.

Het was de nacht van 14 op 15 juli toen B.S. (33), die reeds eerder werd veroordeeld voor drugs en diefstal, zelf de hulpdiensten belde. Hij was in een diepe put gevallen op een werf, had zijn been gebroken en kon er niet uit. De man verklaarde aan de politie dat hij moest plassen en een toilet zocht.

Daarom was hij binnengedrongen in het pand op de hoek van de Zuidstraat en de Spreeuwenbergstraat in Veurne. De politie was al argwanend, zeker omdat er buiten op de werf gewoon een werftoilet stond.

Financiële problemen

Toen de politie het slechte nieuws kwam melden aan zijn partner, troffen de inspecteurs echter heel wat verdacht materiaal aan in de woning. Al snel bleek duidelijk dat het om allerhande gestolen spullen ging: gereedschappen, elektronica, multimedia en fietsen. B.S. probeerde de gestolen goederen te verkopen via tweedehandssites. De procureur vorderde 18 maanden celstraf voor vijftien feiten van diefstal, pogingen en bedrieglijke verberging.

B.S. verdedigde zich door te stellen dat hij in financiële problemen zat en op die manier aan geld probeerde te raken. De rechter merkte wel op dat B.S. eerder al werd veroordeeld voor diefstal maar gewoon verder bleef doen. Het werd uiteindelijk 2 jaar celstraf met probatie-uitstel. Houdt hij zich niet aan allerhande voorwaarden, zal B.S. alsnog naar de gevangenis moeten. De burgerlijke partijen kregen hun schadevergoedingen toegewezen.

