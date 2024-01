Twee jaar celstraf met uitstel voor inbrekers die peperdure jas buitmaakten in Knokse woning

Drie Georgiërs hebben voor de Brugse rechtbank elk twee jaar cel met uitstel gekregen voor twee inbraken in Knokke-Heist. De mannen hadden het op dure juwelen en merkkledij gemunt.

Op 27 juni vorig jaar gingen inbrekers met een jas ter waarde van 2.500 euro aan de haal in een Knokse woning. Dankzij camerabeelden kwam de Renault Captur van Georgiërs Beka (36) en Revazi J. (32) in het vizier. Dat voertuig bleek gehuurd door hun landgenoot Daviti Z. (36).

Verder onderzoek linkte de drie mannen aan een gelijkaardige inbraak op 13 juni in Knokke-Heist. Ze drongen toen een appartement binnen en maakten enkele dure horloges buit. Kort voor die feiten werden Daviti Z. en Revazi J. in de buurt gespot.

Inbrekersmateriaal

Op 5 juli kon de politie de wagen van de Georgiërs onderscheppen in Deinze. De mannen bleken te verblijven in een Airbnb in Anderlecht. Daar troffen de speurders inbrekersmateriaal en een deel van de buit aan.

De procureur vroeg tot 30 maanden effectieve celstraf voor de drie mannen. Maar de rechtbank hield het maandag op twee jaar met uitstel. Na bijna zeven maanden voorhechtenis mogen de mannen de gevangenis verlaten. Ze moeten wel nog de gedupeerden vergoeden. (AFr)