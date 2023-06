Twee jaar cel voor Waals dievenduo dat gevat werd na crash vlak bij kerstmarkt in Oostende

Twee mannen uit La Louvière hebben voor de Brugse rechtbank twee jaar effectieve celstraf gekregen voor een resem winkeldiefstallen in Bredene en De Panne.

Op 30 december vorig jaar raakten Benoît M. (36) en Jonathane T. (32) ’s namiddags met hun Alfa Romeo betrokken bij een ongeval op het Van Glabbekeplein in Oostende.

Onder invloed van alcohol en drugs

Ze sloegen op de vlucht en die eindigde met een crash tegen enkele rotsblokken van een kunstmatige golfbreker aan het Vissersplein, waar op dat moment een kerstmarkt aan de gang was. Het was er druk maar als bij wonder vielen er geen gewonden.

M. en T. bleken onder invloed van alcohol en drugs. In hun wagen trof de politie een decoupeerzaag en een boormachine aan die ze even voordien gestolen hadden bij Hubo en Brico in Bredene. Onderzoek wees uit dat ze diezelfde dag ook al drie winkeldiefstallen gepleegd hadden in De Panne.

Dakloos

Op het moment van de feiten waren M. en T. nog maar enkele maanden terug op vrije voeten na eerdere veroordelingen. “Maar in plaats van hun voorwaarden na te leven, pleegden ze op klaarlichte dag en in beschonken toestand diefstallen om aan geld te komen voor drank en drugs”, aldus de procureur.

Fabienne De Smet, advocate van Jonathane T., drong tevergeefs aan op een voorwaardelijke celstraf. “Mijn cliënt was dakloos op het moment van de feiten”, pleitte ze. De advocaat van Benoît M. vroeg mildheid. “Er hangen mijn cliënt nog andere straffen boven het hoofd”, pleitte meester Bart Bleyaert. (AFr)