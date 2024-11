Twee jaar cel voor verkrachting ex-vriendin op Valentijnsdag: “Nooit gezegd dat ze geen seks wilde”

Een 38-jarige man uit Roeselare ontkende dat hij op Valentijnsdag2023 in zijn woning in Roeselare zijn ex-vriendin verkrachtte. Maar hij kreeg toch een effectieve celstraf van twee jaar.

Zo’n twee jaar lang hadden U.S. en zijn vriendin een langeafstandsrelatie. Die verliep met ups en downs, onder meer door het alcohol- en gokprobleem van de man. Op 14 februari 2023 kwam zijn (ex-)vriendin langs om te poetsen. Daarna zou S. zich laten opnemen voor zijn alcoholproblemen. Maar veel zin had hij daar niet in, wel in iets anders. “We hadden seks die ochtend”, bevestigde hij aan de rechter. “Maar dat was met wederzijdse toestemming. Ze heeft nooit gezegd dat ze geen seks wilde. Ik weet niet waarom ze daarna dan klacht indiende. Ze deed haar kledij zelf af…”

Ruzie

Volgens de openbare aanklager gooide U.S. zijn vriendin op bed en greep hij haar met beide handen bij de keel en dreigde hij haar te zullen vermoorden. “Er was die ochtend geen ruzie”, counterde U.S. “De avond voordien hadden we aan de telefoon wel ruzie gehad, maar dat was uitgepraat.”

Na de vrijpartij legde de vrouw klacht neer. Ze bleek verwondingen aan de hals en arm te hebben. “Misschien viel haar 8-jarig zoontje haar wel aan, dat gebeurde eerder al”, aldus de dertiger die de vrijspraak vroeg. De rechter achtte de verkrachting wel degelijk bewezen, maar sprak U.S. wel vrij voor de mondelinge bedreigingen. Aan zijn ex moet U.S. een schadevergoeding van 4.000 euro betalen. (LSi)