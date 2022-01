Twee jaar cel voor spoorloos Servisch bendelid na inbrakenreeks in bestelwagens

Een 27-jarige Serviër die lid was van een bende die tussen augustus 2019 en februari 2020 vanuit Frankrijk verantwoordelijk was voor een reeks van tientallen inbraken in bestelwagens in en rond Kortrijk en Waregem is bij verstek veroordeeld tot een effectieve celstraf van twee jaar.

De Serviër kwam niet naar Kortrijk voor het proces. Zijn BMW 3 met Franse nummerplaat kon regelmatig in de buurt van inbraken gezien worden. Dat is na onderzoek van camerabeelden, ANPR-camera’s, telefonie-onderzoek en verhoren gebleken. Uit de geviseerde bestelwagens verdween telkens voor duizenden euro werkmaterialen.

Tijdens zijn verhoor ontkende Kaleja Nikolic zijn aandeel. Op zijn proces in Kortrijk kwam hij niet opdagen. Slechts twee aannemers daagden als slachtoffers op en vroegen een schadevergoeding voor hun gestolen materiaal. Er waren nochtans enkele tientallen slachtoffers. Wellicht werden zij door hun verzekeringen vergoed of vonden ze het de moeite niet om schadevergoeding te eisen van iemand die voorlopig toch spoorloos is.

Door de veroordeling zal Kaleja Nikolic (inter)nationaal geseind worden. (LSi)