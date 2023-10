Twee jaar cel voor slag met hamer tijdens burenruzie in Bredene

Een 38-jarige Bredenaar heeft voor de Brugse strafrechtbank twee jaar effectieve celstraf gekregen voor slagen. Tijdens een burenruzie deelde L.N. een slag uit met een hamer. Die klap had verregaande gevolgen.

Op 30 maart vorig jaar hielp het slachtoffer bij een vriendin in Bredene met de afbraak van een omheining. De vrouw had hiervoor toelating gekregen van de sociale huisvestingsmaatschappij, die er een haag zou planten. Maar de afbraak was niet naar de zin van buurman L.N. Toen het slachtoffer zijn hand over de omheining plaatste om het zeil weg te trekken sloeg L.N. hem met een hamer op de hand. Vervolgens bedreigde hij zijn buren ook nog met een luchtdrukgeweer.

Slapende pink

Volgens procureur Lode Vandaele zag het wapen er echt uit. “En als je geconfronteerd wordt met een zot, weet je niet welk wapen je voor je hebt”, stelde hij. In de hand van het slachtoffer werden pezen geraakt. “Hij heeft nog steeds last van een slapende pink”, pleitte advocaat Bart Bleyaert. “Ik wilde iemand helpen en zit ermee voor de rest van mijn dagen”, zuchtte het slachtoffer, die donderdag ruim 14.000 euro schadevergoeding kreeg toegekend.

Omdat het slachtoffer meer dan vier maanden arbeidsonbekwaam was, was de minimumstraf twee jaar cel. Volgens de verdediging was de buurvrouw zélf de aanstoker van de ruzie. “Met die vrouw viel gewoon niet samen te leven”, pleitte meester Gilles Caerels. “Ze maakte het leven zuur voor iedereen in de buurt en heeft intussen haar woning moeten verlaten.” (AFr)