Twee jaar cel voor lid van mensensmokkelbende die werd opgerold na betrapping in Zeebrugge

Een 25-jarige lid van een grote mensensmokkelbende heeft voor de Brugse strafrechtbank twee jaar effectieve celstraf gekregen. De Irakees kreeg die straf eerder al bij verstek opgelegd maar tekende verzet aan. Zonder resultaat.

Op 7 september 2017 ontdekte de politie in de Zeebrugse haven zeven transmigranten, onder wie drie kinderen, in een piepkleine ruimte achter een valse wand van een bestelwagen. De Bulgaarse chauffeur kreeg vier jaar cel opgelegd en verder onderzoek wees uit dat hij zijn instructies kreeg van Iraniër Barzan M. (36). Diens bende was ook verantwoordelijk voor een smokkel op 29 december 2019 voor de kust van Bray-Dunes. Negentien transmigranten werden toen gered vanop een bootje.

121 slachtoffers

Het gerecht kon de bende linken aan 32 feiten van smokkel, goed voor minstens 121 slachtoffers. Barzan M. kreeg begin oktober tien jaar effectieve celstraf en een boete van 968.000 euro. Zestien medebeklaagden kregen celstraffen van zes maanden met uitstel tot 50 maanden effectief. Twana S. (25) werd bij verstek veroordeeld tot twee jaar cel en 32.000 euro boete. De Irakees zat toen in een Britse cel, maar werd recent uitgeleverd en tekende verzet aan.

Op zijn nieuwe proces plaatste zijn advocaat vraagtekens bij de belastende verklaringen van een medeverdachte. “Die wou vooral zijn eigen rol minimaliseren”, pleitte meester Raan Colman. “Mijn cliënt heeft hooguit drie mensen gesmokkeld.” Volgens de rechtbank blijkt uit het onderzoek dat Twana S. contact had met de overige bendeleden en ervoor moest zorgen dat de slachtoffers op de juiste plaats terecht kwamen.

