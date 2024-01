Twee jaar cel voor drugskoerier die in Jabbeke betrapt werd met 50 gram cannabis in omgebouwde airbagruimte

Een 31-jarige Nederlander heeft voor de Brugse rechtbank twee jaar cel gekregen, de helft met uitstel, voor zijn rol als drugskoerier. Sonny V. had een originele plek om zijn cannabis te verbergen.

Op 28 april 2023 liep de beklaagde tegen de lamp tijdens een douanecontrole op de parking langs de E40 in Jabbeke. In de omgebouwde airbagruimte van zijn wagen stak 1.000 euro cash en een zak met vijftig gram cannabis. De ruimte kon enkel geopend worden met de smartphone van V. Uit de gegevens van zijn gps bleek dat de Nederlander op weg was naar Nieuwpoort.

Auto verbeurd verklaard

Verder onderzoek wees uit dat de dertiger sinds 17 januari 2023 bijna dagelijks in België was. Afnemers bevestigden dat hij aan huis leverde. De beklaagde verklaarde dat hij in opdracht van een bende al 24 ritten naar ons land ondernam. Hij weigerde evenwel de pincode van zijn gsm te geven.

De verdediging drong aan op een straf met uitstel, met uitzondering van de ondertussen bijna acht maanden voorhechtenis. Voor de weigering om zijn pincode te geven, kreeg V. nog eens 2.000 euro boete. Bovendien werden 15.000 euro en de wagen van de beklaagde verbeurd verklaard. (AFr)